Άντονι Αλμπανέζε: Η Αυστραλία θα εξετάσει αυστηρότερους νόμους για την οπλοκατοχή μετά τη μαζική επίθεση στο Σίδνεϊ

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνησή του σκοπεύει να επανεξετάσει τη νομοθεσία για την οπλοκατοχή, με στόχο την αυστηροποίησή της. Η απόφαση αυτή έρχεται ως αντίδραση στη μαζική επίθεση με όπλο που σημειώθηκε στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ, όπου έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι, στη χειρότερη τέτοια τραγωδία που έχει ζήσει η χώρα τα τελευταία σχεδόν τριάντα χρόνια.

Ο Αλμπανέζε ξεκαθάρισε πως στους νέους περιορισμούς που μελετώνται, θα περιλαμβάνονται όρια στον αριθμό των όπλων που μπορεί να κατέχει ένας πολίτης, ακόμη κι αν διαθέτει άδεια, καθώς και περιοδικός έλεγχος των αδειών οπλοκατοχής, ώστε να ενισχυθεί το επίπεδο ασφάλειας.

Πηγή: Reuters