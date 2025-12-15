Άντονι Αλμπανέζε: Η Αυστραλία θα εξετάσει αυστηρότερους νόμους για την οπλοκατοχή μετά τη μαζική επίθεση στο Σίδνεϊ

Σύνοψη από το

  • Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του σκοπεύει να επανεξετάσει τη νομοθεσία για την οπλοκατοχή, με στόχο την αυστηροποίησή της.
  • Η απόφαση αυτή έρχεται ως αντίδραση στη μαζική επίθεση που σημειώθηκε στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ, όπου έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι.
  • Στους νέους περιορισμούς που μελετώνται, θα περιλαμβάνονται όρια στον αριθμό των όπλων που μπορεί να κατέχει ένας πολίτης, καθώς και περιοδικός έλεγχος των αδειών οπλοκατοχής.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Άντονι Αλμπανέζε: Η Αυστραλία θα εξετάσει αυστηρότερους νόμους για την οπλοκατοχή μετά τη μαζική επίθεση στο Σίδνεϊ
A growing number of people gather around a flower memorial at the Bondi Pavilion at Sydney's Bondi Beach, Monday, Dec. 15, 2025, a day after a shooting. (AP Photo/Mark Baker)

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνησή του σκοπεύει να επανεξετάσει τη νομοθεσία για την οπλοκατοχή, με στόχο την αυστηροποίησή της. Η απόφαση αυτή έρχεται ως αντίδραση στη μαζική επίθεση με όπλο που σημειώθηκε στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ, όπου έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι, στη χειρότερη τέτοια τραγωδία που έχει ζήσει η χώρα τα τελευταία σχεδόν τριάντα χρόνια.

Ο Αλμπανέζε ξεκαθάρισε πως στους νέους περιορισμούς που μελετώνται, θα περιλαμβάνονται όρια στον αριθμό των όπλων που μπορεί να κατέχει ένας πολίτης, ακόμη κι αν διαθέτει άδεια, καθώς και περιοδικός έλεγχος των αδειών οπλοκατοχής, ώστε να ενισχυθεί το επίπεδο ασφάλειας.

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Μόνο το 5% με όραση 20/20 μπορεί να βρει το σκουλήκι ανάμεσα στα πουλιά μέσα σε 7 δευτερόλεπτα

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Ανακοινώνεται η ρύθμιση- Ποιοι και πόσο θα έχουν όφελος – Όλες οι λεπτομέρειες

Τέλος οι διώξεις για χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ – Τι προβλέπει νέα διάταξη μετά την πτώχευση

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
06:54 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Λος Άντζελες: Νεκροί στο σπίτι τους εντοπίστηκαν ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του

Νεκροί βρέθηκαν την Κυριακή ο διάσημος σκηνοθέτης και ηθοποιός Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μ...
06:39 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Γουατεμάλα: Βίαιες συγκρούσεις με νεκρούς στην περιοχή των αυτόχθονων

Σοβαρές συγκρούσεις σημειώθηκαν προχθές, Σάββατο, σε περιοχή της δυτικής Γουατεμάλας, όπου ζου...
06:23 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Κολομβία: Δεκαεπτά νεκροί, ανάμεσά τους 16 μαθητές λυκείου, από πτώση λεωφορείου σε χαράδρα

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι, ανάμεσά τους 16 μαθητές λυκείου, έχασαν τη ζωή τους στη βορειοδυτική ...
05:10 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Λος Άντζελες: Δύο άτομα βρέθηκαν νεκρά σε σπίτι που ανήκει στον σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ

Δύο άτομα εντοπίστηκαν νεκρά το απόγευμα της Κυριακής σε σπίτι στο Λος Άντζελες που ανήκει στο...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα