Λος Άντζελες: Δύο άτομα βρέθηκαν νεκρά σε σπίτι που ανήκει στον σκηνοθέτη, Ρομπ Ράινερ

  • Δύο άτομα εντοπίστηκαν νεκρά το απόγευμα της Κυριακής σε σπίτι στο Λος Άντζελες που ανήκει στον γνωστό σκηνοθέτη και ηθοποιό Ρομπ Ράινερ, σύμφωνα με πληροφορίες από αξιωματούχο των αρχών επιβολής του νόμου.
  • Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι βρήκε μέσα στο σπίτι έναν 78χρονο άνδρα και μία 68χρονη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις τους, οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκροί.
  • Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί αν οι δύο νεκροί σχετίζονται άμεσα με τον Ρομπ Ράινερ, ενώ δεν έχει γίνει επίσημη ταυτοποίηση από τις αρχές.
Δύο άτομα εντοπίστηκαν νεκρά το απόγευμα της Κυριακής σε σπίτι στο Λος Άντζελες που ανήκει στον γνωστό σκηνοθέτη και ηθοποιό Ρομπ Ράινερ, σύμφωνα με πληροφορίες από αξιωματούχο των αρχών επιβολής του νόμου, ο οποίος έχει λάβει γνώση για την εξέλιξη της έρευνας.

Ο συγκεκριμένος αξιωματούχος, που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, δεν είχε εξουσιοδότηση να δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες και έκανε δηλώσεις στο Associated Press.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε κλήση για ιατρική βοήθεια και όταν έφτασε στο σημείο, βρήκε μέσα στο σπίτι έναν 78χρονο άνδρα και μία 68χρονη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις τους. Και οι δύο διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκροί.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί αν οι δύο νεκροί σχετίζονται άμεσα με τον Ρομπ Ράινερ, ενώ δεν έχει γίνει επίσημη ταυτοποίηση από τις αρχές. Πάντως, οι εκπρόσωποι του Ράινερ δεν απάντησαν άμεσα στα μηνύματα που στάλθηκαν το βράδυ της Κυριακής.

Ο Ρομπ Ράινερ, ο οποίος έκλεισε τα 78 του χρόνια τον περασμένο Μάρτιο, θεωρείται ένας από τους πιο παραγωγικούς σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, με έργο που σημάδεψε τις δεκαετίες του ’80 και του ’90. Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται θρυλικές ταινίες όπως τα «This Is Spinal Tap», «When Harry Met Sally» και «The Princess Bride».

Πριν από την καριέρα του πίσω από την κάμερα, είχε γίνει ευρέως γνωστός από τον ρόλο του ως Meathead στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του 1970 «All in the Family», όπου συμπρωταγωνιστούσε με τον Archie Bunker, τον οποίο υποδυόταν ο Carroll O’Connor.

