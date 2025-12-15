ΗΠΑ: Συνεχάρησαν τον Χοσέ Αντόνιο Καστ για την εκλογή του στην προεδρία της Χιλής και προανήγγειλαν στενή συνεργασία

  • Οι ΗΠΑ συνεχάρησαν επίσημα τον Χοσέ Αντόνιο Καστ για την εκλογή του στην προεδρία της Χιλής, μετά τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.
  • Το μήνυμα των Ηνωμένων Πολιτειών έστειλε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Ο Ρούμπιο τόνισε ότι «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν έτοιμες να συνεργαστούν στενά με τη νέα κυβέρνησή του, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και την αναζωογόνηση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών».
Enikos Newsroom

διεθνή

Supporters hold a portrait of Jose Antonio Kast, presidential candidate of the opposition Republican Party, after results show hime leading in the presidential runoff election in Santiago, Chile, Sunday, Dec. 14, 2025.(AP Photo/Matias Delacroix)

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έστειλε το μήνυμά του προς τον νέο πρόεδρο της χώρας της Λατινικής Αμερικής. Όπως έγραψε: «Συγχαρητήρια στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Χιλής, Χοσέ Αντόνιο Καστ, για τη νίκη του στις εκλογές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν έτοιμες να συνεργαστούν στενά με τη νέα κυβέρνησή του, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και την αναζωογόνηση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών».

Πηγή: Reuters

