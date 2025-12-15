ΗΠΑ: Συνεχάρησαν τον Χοσέ Αντόνιο Καστ για την εκλογή του στην προεδρία της Χιλής και προανήγγειλαν στενή συνεργασία

Οι ΗΠΑ συνεχάρησαν επίσημα τον Χοσέ Αντόνιο Καστ για την εκλογή του στην προεδρία της Χιλής, μετά τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έστειλε το μήνυμά του προς τον νέο πρόεδρο της χώρας της Λατινικής Αμερικής. Όπως έγραψε: «Συγχαρητήρια στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Χιλής, Χοσέ Αντόνιο Καστ, για τη νίκη του στις εκλογές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν έτοιμες να συνεργαστούν στενά με τη νέα κυβέρνησή του, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και την αναζωογόνηση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών».

Congratulations to Chilean President-Elect @JoseAntonioKast on his victory. The United States looks forward to partnering with his administration to strengthen regional security and revitalize our trade relationship. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 14, 2025

Πηγή: Reuters