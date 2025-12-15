Ολυμπιακός: Στο ΣΕΦ για προπόνηση το νέο απόκτημα των «ερυθρόλευκων», Μόντε Μόρις – Δείτε βίντεο

Ο Μόντε Μόρις δεν έκρυψε τη χαρά του από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα. Ο νέος γκαρντ του Ολυμπιακού, λίγες ώρες μετά την άφιξή του στη χώρα μας, βρέθηκε στο ΣΕΦ και έκανε τα πρώτα του σουτ με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων», δείχνοντας από νωρίς ότι θέλει να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα.

Ο Ολυμπιακός βρήκε τον παίκτη που έψαχνε για την περιφέρεια και ο Αμερικανός άσος μπήκε αμέσως σε ρυθμούς… Πειραιά. Χωρίς να χάσει χρόνο, ο Μόρις πήγε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να συμμετάσχει στην πρώτη του προπόνηση, με την επιθυμία του να μπει άμεσα στο κλίμα να γίνεται πράξη.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε αποκαλύψει ότι ο παίκτης ήθελε να ξεκινήσει προπονήσεις από την πρώτη κιόλας μέρα και έτσι έγινε. Ο Μόρις μπήκε στο παρκέ, πήρε την μπάλα και άρχισε να δουλεύει, δείχνοντας με τη στάση του πόσο έτοιμος είναι να προσφέρει στον Ολυμπιακό.

Ο Αμερικανός μοιράστηκε μάλιστα και ένα instastory από το πρώτο του «πάτημα» στο ΣΕΦ, τονίζοντας έμμεσα την ανυπομονησία του να παίξει μπροστά στον κόσμο των «ερυθρόλευκων» και να ζήσει την ατμόσφαιρα της νέας του ομάδας.