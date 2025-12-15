Ολυμπιακός: Στο ΣΕΦ για προπόνηση το νέο απόκτημα των «ερυθρόλευκων», Μόντε Μόρις – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε το νέο του απόκτημα, Μόντε Μόρις, ο οποίος βρέθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
  • Ο Αμερικανός γκαρντ έφτασε στο ΣΕΦ για να πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα των «ερυθρόλευκων».
  • Ο Αμερικανός μοιράστηκε μάλιστα και ένα instastory από το πρώτο του «πάτημα» στο ΣΕΦ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ολυμπιακός: Στο ΣΕΦ για προπόνηση το νέο απόκτημα των «ερυθρόλευκων», Μόντε Μόρις – Δείτε βίντεο

Ο Μόντε Μόρις δεν έκρυψε τη χαρά του από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα. Ο νέος γκαρντ του Ολυμπιακού, λίγες ώρες μετά την άφιξή του στη χώρα μας, βρέθηκε στο ΣΕΦ και έκανε τα πρώτα του σουτ με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων», δείχνοντας από νωρίς ότι θέλει να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα.

Ο Ολυμπιακός βρήκε τον παίκτη που έψαχνε για την περιφέρεια και ο Αμερικανός άσος μπήκε αμέσως σε ρυθμούς… Πειραιά. Χωρίς να χάσει χρόνο, ο Μόρις πήγε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να συμμετάσχει στην πρώτη του προπόνηση, με την επιθυμία του να μπει άμεσα στο κλίμα να γίνεται πράξη.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε αποκαλύψει ότι ο παίκτης ήθελε να ξεκινήσει προπονήσεις από την πρώτη κιόλας μέρα και έτσι έγινε. Ο Μόρις μπήκε στο παρκέ, πήρε την μπάλα και άρχισε να δουλεύει, δείχνοντας με τη στάση του πόσο έτοιμος είναι να προσφέρει στον Ολυμπιακό.

Ο Αμερικανός μοιράστηκε μάλιστα και ένα instastory από το πρώτο του «πάτημα» στο ΣΕΦ, τονίζοντας έμμεσα την ανυπομονησία του να παίξει μπροστά στον κόσμο των «ερυθρόλευκων» και να ζήσει την ατμόσφαιρα της νέας του ομάδας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 κορυφαίες συμβουλές για άνδρες που θέλουν φλογερή σεξουαλική ζωή, σύμφωνα με ειδικό

Baby botox: Ποια τα οφέλη και οι κίνδυνοι του να ξεκινήσει κάποιος τις ενέσεις πριν εμφανιστούν ρυτίδες

Τέλος οι διώξεις για χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ – Τι προβλέπει νέα διάταξη μετά την πτώχευση

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Ενισχύσεις de minimis ύψους 2,1 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
02:25 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Serie A: Ήττα σοκ για την Φιορεντίνα στο ντέρμπι των ουραγών, κορυφή για την Ίντερ, στο «κόλπο» ξανά η Γιούβε – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η 15η αγωνιστική της Serie A είχε τα πάντα: ανατροπές, εκπλήξεις και κρίσιμα αποτελέσματα που ...
00:41 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

La Liga: «Ζωντανή» η Ρεάλ Μαδρίτης με «τρίποντο» ψυχολογίας στη Βιτόρια, ξέσπασε στην Οβιέδο η Σεβίλλη – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Με τρεις σημαντικές αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος της 16ης αγωνιστικής της La ...
00:11 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Ligue 1: Ο Γκρίνγουντ… αποφάσισε για τη Μαρσέιγ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Μετά από δύο «στείρες» αγωνιστικές, η Μαρσέιγ επέστρεψε στις επιτυχίες κερδίζοντας με 1-0 τη Μ...
23:19 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Super League: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, ακολουθεί σε… απόσταση αναπνοής η ΑΕΚ, έπεσε 3ος ο ΠΑΟΚ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Νέα δεδομένα διαμορφώθηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League, μετά τα απο...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα