Ολυμπιακός: Στα ερυθρόλευκα ο ΝΒΑer Μόντε Μόρις

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι από απόψε (10/12) ο Μόντε Μόρις. Ο 30χρονος Αμερικανός ΝΒΑer έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους», το οποίο έχει ισχύ έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν και εν συνεχεία ανακοινώθηκε από την ομάδα του Πειραιά.
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας βρήκε στο πρόσωπο του Αμερικανού τον πόιντ γκαρντ που έψαχνε και έδωσε το «πράσινο φως» για την απόκτησή του.
Ο Ολυμπιακός κινείται έντονα για την απόκτηση και ψηλού, που θα παίζει τόσο στο «4» όσο και στο «5».
Στη σχετική ανακοίνωση του Ολυμπιακού αναφέρεται:
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μόντε Μόρις. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο ως το τέλος της φετινής σεζόν.
Το who is who
Όνομα: Monte Morris
Γεννήθηκε: 27/06/1995
Υπηκοότητα: ΗΠΑ
Ύψος: 1.88 μ.
Θέση: Γκαρντ
Προηγούμενες Ομάδες:
- 2017-2019 Iowa State Cyclones (Κολεγιακή NCAA)
- 2017-2022 Denver Nuggets
- 2022-2023 Washington Wizards
- 2023-2024 Detroit Pistons
- 2023-2024 Minnesota Timberwolves
- 2024-2025 Phoenix Suns
- 2025 Indiana Pacers
Οι αριθμοί του στο NBA
Στην καριέρα του στο NBA και σε 426 συμμετοχές είχε μέσο όρο 9.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ. Φέτος αγωνίστηκε σε 6 παιχνίδια με τη φανέλα των Indiana Pacers και είχε 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Σε ατομικό επίπεδο
- First-Team All-Big 12 (2017)
- 2x Second-team All-Big 12 (2015-2016)».
✍️🏽 Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Monte Morris.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFighthttps://t.co/VU2fNAsXPR
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) December 10, 2025