Ολυμπιακός: Στα ερυθρόλευκα ο ΝΒΑer Μόντε Μόρις

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Μόντε Μόρις

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι από απόψε (10/12) ο Μόντε Μόρις. Ο 30χρονος Αμερικανός ΝΒΑer έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους», το οποίο έχει ισχύ έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν και εν συνεχεία ανακοινώθηκε από την ομάδα του Πειραιά.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας βρήκε στο πρόσωπο του Αμερικανού τον πόιντ γκαρντ που έψαχνε και έδωσε το «πράσινο φως» για την απόκτησή του.

Ο Ολυμπιακός κινείται έντονα για την απόκτηση και ψηλού, που θα παίζει τόσο στο «4» όσο και στο «5».

Στη σχετική ανακοίνωση του Ολυμπιακού αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μόντε Μόρις. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο ως το τέλος της φετινής σεζόν.

Το who is who

Όνομα: Monte Morris
Γεννήθηκε: 27/06/1995
Υπηκοότητα: ΗΠΑ
Ύψος: 1.88 μ.
Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες Ομάδες: 

  • 2017-2019 Iowa State Cyclones (Κολεγιακή NCAA)
  • 2017-2022 Denver Nuggets
  • 2022-2023 Washington Wizards
  • 2023-2024 Detroit Pistons
  • 2023-2024 Minnesota Timberwolves
  • 2024-2025 Phoenix Suns
  • 2025 Indiana Pacers

Οι αριθμοί του στο NBA

Στην καριέρα του στο NBA και σε 426 συμμετοχές είχε μέσο όρο 9.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ. Φέτος αγωνίστηκε σε 6 παιχνίδια με τη φανέλα των Indiana Pacers και είχε 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σε ατομικό επίπεδο

  • First-Team All-Big 12 (2017)
  • 2x Second-team All-Big 12 (2015-2016)».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 συμβουλές για να κερδίσετε τις εντυπώσεις και να θέλουν όλοι να συζητήσουν μαζί σας

Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Κατηγορηματική διάψευση των «fake» αναρτήσεων για δήθεν εγκαταλελειμμένα παιδιά

Αλλάζει το εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων – Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

ΑΑΔΕ για ελαιοπαραγωγούς: Από 1/5/2026 η Α’ φάση ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:16 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Σερβία: Νέος προπονητής της Ραντνίτσκι Νις ο Τάκης Λεμονής – «Νομίζω ότι ήρθα την κατάλληλη στιγμή»

Επισημοποιήθηκε η πρόσληψη του Τάκη Λεμονή στη Ραντνίσκι Νις, με τη σερβική ομάδα να ανακοινών...
18:25 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Ολυμπιακός: Εκτός για έναν μήνα ο Ουόρντ – Στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο ο Μόντε Μόρις

Κι ενώ ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε επαφές με τον 30χρονο Αμερικανό πόιντ γκαρντ Μόντε Μόρις για ...
17:11 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Μάριος Ηλιόπουλος: Να διεκδικείτε το μέλλον σας και το όραμά σας μέσω του Αθλητισμού

Ο κ. Μάριος Ηλιόπουλος παρευρέθηκε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στην τελετή βραβεύσεων της Πανελλαδι...
16:11 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν: Η «διαφορετική» συνέντευξη Τύπου του Ράφα Μπενίτεθ – «Εμπιστευτείτε μας, αλλάζουμε…»

Πολύ «διαφορετική» ήταν η συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Ράφα Μπενίτεθ ενόψει του αυριανού ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα