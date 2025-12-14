Αχαΐα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου – Έρευνα για τα αίτια του θανάτου του

  • Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές στη Δυτική Αχαΐα, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 70 ετών, στον δρόμο που συνδέει τον Άραξο με την περιοχή του Λάππα.
  • Ο άνδρας ήταν γεωργιανής καταγωγής και βρέθηκε στην άκρη του δρόμου, φέροντας εμφανή τραύματα στο σώμα.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά τα αίτια θανάτου, καθώς παραμένουν άγνωστα, εξετάζοντας αν τα εμφανή τραύματα στο σώμα σχετίζονται με εγκληματική ενέργεια ή άλλες συνθήκες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές στη Δυτική Αχαΐα, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 70 ετών, στον δρόμο που συνδέει τον Άραξο με την περιοχή του Λάππα. Η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ., με τις έρευνες να είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς παραμένουν άγνωστα τα αίτια θανάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο άνδρας ήταν γεωργιανής καταγωγής και βρέθηκε στην άκρη του δρόμου, φέροντας εμφανή τραύματα στο σώμα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν με προσοχή την προέλευση των χτυπημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν σχετίζονται με εγκληματική ενέργεια ή αν προκλήθηκαν από άλλες συνθήκες.

Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα και συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, προσπαθώντας να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του

23:45 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Όλα τα αιτήματα αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων προς την κυβέρνηση – Παραμένουν στα μπλόκα και προαναγγέλλουν κλιμάκωση

Γιορτές στα μπλόκα προαναγγέλλουν οι αγρότες, δηλώνοντας αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε σκληρ...
23:42 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Λέσβος: Εντυπωσιακή η άφιξη του Άγιου Βασίλη στην Καλλονή – Δείτε φωτογραφίες

Με ιδιαίτερη λάμψη και πρωτοτυπία, άνοιξε η αυλαία των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου...
22:40 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Χανιά: Αιματηρή ληστεία σε επιχείρηση στο κέντρο της πόλης – Οι δράστες χτύπησαν φίλο του ιδιοκτήτη

Αιματηρή ληστεία συνέβη νωρίς το βράδυ της Κυριακής (14/12) στο εμπορικό κέντρο της πόλης των ...
22:32 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Καβάλα: Πυροβόλησε φίλο του κατά τη διάρκεια κυνηγιού – Στο νοσοκομείο ο τραυματίας

Ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια κυνηγιού, το απόγευμα της Κυριακής (14/12) σε περιοχή του όρου...
