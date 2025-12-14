Αχαΐα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου – Έρευνα για τα αίτια του θανάτου του

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές στη Δυτική Αχαΐα, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 70 ετών, στον δρόμο που συνδέει τον Άραξο με την περιοχή του Λάππα. Η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ., με τις έρευνες να είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς παραμένουν άγνωστα τα αίτια θανάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο άνδρας ήταν γεωργιανής καταγωγής και βρέθηκε στην άκρη του δρόμου, φέροντας εμφανή τραύματα στο σώμα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν με προσοχή την προέλευση των χτυπημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν σχετίζονται με εγκληματική ενέργεια ή αν προκλήθηκαν από άλλες συνθήκες.

Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα και συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, προσπαθώντας να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του