Μακελειό στο Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης – Γιατί η Αυστραλία βάζει στο στόχαστρο το Ιράν

Η Μοσάντ, η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών, ενημέρωσε τις μυστικές υπηρεσίες στην Αυστραλία, για την ύπαρξη «τρομοκρατικής υποδομής» στην χώρα, υποστηριζόμενης από το Ιράν, η οποία σχεδίαζε να πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον εβραϊκών στόχων πριν από περίπου ένα μήνα, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12.

Σύμφωνα με την αναφορά του Καναλιού 12, σχεδόν όλη η υποδομή που στήριζε το Ιράν, καταστράφηκε από τις αυστραλιανές αρχές μετά την προειδοποίηση από το Ισραήλ, ωστόσο τώρα, οι αυστραλιανές μυστικές υπηρεσίες ερευνούν αν οι δράστες της επίθεσης στην παραλία Μποντάι, στο Σίδνεϊ ήταν μέρος της ιρανικής προσπάθειας.

Τον Οκτώβριο, η Μοσάντ δημοσίευσε λεπτομέρειες σχετικά με ένα διεθνικό τρομοκρατικό δίκτυο που διευθύνεται από την Φρουρούς της Επανάστασης στο Ιράν, την Quds Force, η οποία ήταν πίσω από μια σειρά πρόσφατων επιθέσεων σε εβραϊκούς στόχους σε δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία κατασκοπείας, ο ανώτερος διοικητής της ιρανικής IRGC-Quds Force, Sardar Ammar, ηγείται του δικτύου, το οποίο ενέτεινε τις προσπάθειές του να επιτεθεί σε εβραϊκούς και ισραηλινούς στόχους σε όλο τον κόσμο, έπειτα από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Τον Αύγουστο, η Αυστραλία κατηγόρησε το Ιράν για συμμετοχή σε δύο εμπρηστικές επιθέσεις το 2024, στη συναγωγή Adass Israel στη Μελβούρνη και σε ένα εστιατόριο με κοσέρ φαγητά στο Σίδνεϊ, χρησιμοποιώντας εγκληματίες και μέλη οργανωμένων εγκληματικών συμμοριών.

Η Καμπέρα απέλασε επίσης τον πρέσβη του Ιράν και δήλωσε ότι θα καταχωρίσει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ως τρομοκρατική οργάνωση. Ήταν η πρώτη φορά που η Αυστραλία απέλασε πρέσβη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι ύποπτοι για τη φονική επίθεση με πυροβολισμούς στην παραλία Bondi της Αυστραλίας ήταν ένας πατέρας και ο γιος του, όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Mal Lanyon, σε συνέντευξη Τύπου.

Ο πατέρας, 50 ετών, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από την αστυνομία στο σημείο του συμβάντος. Ο γιος, 24 ετών, βρίσκεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον Lanyon.

Ο πατέρας ήταν κάτοχος άδειας οπλοκατοχής, δήλωσε ο Lanyon σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι πιστεύουν ότι όλα τα πυροβόλα όπλα του έχουν ανακτηθεί από την αστυνομία. Ο πατέρας έχει σκοτωθεί και ο γιος του, που νωρίτερα ταυτοποιήθηκε ως ο Naveed Akram, 24 ετών, βρίσκεται «σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση», είπε ο Lanyon.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι ο 50χρονος άνδρας είχε έξι όπλα που συνδέονταν με αυτόν. Πιστεύεται ότι αυτά τα έξι όπλα χρησιμοποιήθηκαν επίσης στις εγκληματικές πράξεις στην παραλία Μπόνται, και δήλωσε ότι θα διερευνήσει το θέμα διεξοδικά. Επέμεινε ότι η αστυνομία έχει βρει όλα τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.

Τέλος, ο Lanyon αναφέρει ότι δύο αστυνομικοί της Νέας Νότιας Ουαλίας παραμένουν στο νοσοκομείο και ότι οι αστυνομικοί θα έχουν έντονη παρουσία σε χώρους λατρείας. Νωρίτερα, ανεπίσημες, δημοσιογραφικές, πληροφορίες, ανέφεραν ότι ο άλλος δράστης είναι Λιβανέζος.

Η αστυνομία κατάσχεσε έξι όπλα που ανήκαν στον 50χρονο ύποπτο οπλοφόρο, ο οποίος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από την αστυνομία στο σημείο της επίθεσης στην παραλία Bondi Beach.

Ο Lanyon μάλιστα είπε ότι ο ύποπτος κατείχε άδεια οπλοφορίας για «περίπου 10 χρόνια». Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, δεν υπήρξε «κανένα περιστατικό» και τα όπλα του ήταν νόμιμα, είπε ο Lanyon.

Νωρίτερα, η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανέφερε ότι ανακάλυψε τρία όπλα στον τόπο της επίθεσης.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν έρευνες σε δύο διευθύνσεις — μία στο Bonnyrigg και μία στο Campsie — όπου ανακάλυψαν επιπλέον πυροβόλα όπλα, δήλωσε ο Lanyon.

Η αστυνομία βρήκε επίσης δύο «αρχέγονους» αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς στον τόπο της επίθεσης, οι οποίοι κρίθηκαν ενεργοί, δήλωσε ο Lanyon. Οι μηχανισμοί απομακρύνθηκαν από την ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών και τελικά καταστράφηκαν από την αστυνομία.

Ο πρωθυπουργός Αλμπανέζε

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, καταδίκασε τη σφαγή που είχε ως στόχο την εβραϊκή κοινότητα, χαρακτηρίζοντάς την «πράξη καθαρού κακού». «Αυτό που είδαμε χθες ήταν μια πράξη καθαρού κακού, μια πράξη αντισημιτισμού, μια πράξη τρομοκρατίας στις ακτές μας, σε ένα εμβληματικό σημείο της Αυστραλίας, την παραλία Μπόνταϊ, που συνδέεται με τη χαρά, με τις οικογενειακές συγκεντρώσεις, με τους εορτασμούς, και που έχει για πάντα αμαυρωθεί από αυτό που συνέβη χθες το βράδυ», δήλωσε ο Αλμπανέζε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Δευτέρα το πρωί, τοπική ώρα.

«Πρόκειται για μια επίθεση που στοχεύει σκόπιμα την εβραϊκή κοινότητα την πρώτη ημέρα του Χανουκά, η οποία, φυσικά, θα έπρεπε να είναι μια χαρούμενη γιορτή, και η εβραϊκή κοινότητα πονάει σήμερα», πρόσθεσε. Όλες οι σημαίες σε ολόκληρη την Αυστραλία θα κυματίζουν μεσίστιες τη Δευτέρα, δήλωσε.