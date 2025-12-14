Ευγενία Σαμαρά: «Η γονεϊκότητα μου φαίνεται δύσκολο πράγμα…» – Η απάντηση στο ενδεχόμενο δημιουργίας οικογένειας

Καλεσμένη στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου ήταν η Ευγενία Σαμαρά το πρωί της Κυριακής (14/12). Η ηθοποιός και παρουσιάστρια, η οποία πρωταγωνιστεί στην σειρά του MEGA «Έχω παιδιά», μίλησε για το θέμα της γονεϊκότητας, αναφέροντας πως της φαίνεται «δύσκολο πράγμα» και παραδέχτηκε ότι μέσα από τον ρόλο της στο σίριαλ, έχει καταλάβει περισσότερο τη μητέρα της και γενικά τους γονείς.

Μιλώντας για το «Έχω παιδιά», η Ευγενία Σαμαρά είπε πως: «Εμένα η γονεϊκότητα μου φαίνεται ένα δύσκολο πράγμα, μπράβο δηλαδή σε αυτούς που το κάνουν. Μου φαίνεται δύσκολη δουλειά, και ειδικά οι άνθρωποι που θέλουν πραγματικά να γίνονται καλύτεροι… Όλοι θέλουν, εννοώ όμως που ζορίζουν τους εαυτούς τους.

Καταλαβαίνω και βλέπω και στην σειρά, γιατί τα πράγματα που πραγματεύεται, που τα έχω συζητήσει με φίλους μου που έχουν παιδιά και έχω μία επαφή, είναι πολύ εύστοχα. Θες να κάνεις πραγματικά το καλύτερο, θες να είσαι ψύχραιμος, αλλά η ζωή η άτιμη έρχεται και σου βάζει και τρικλοποδιές. Πέρα από το κομμάτι το δικό μου που ανακαλύπτω πώς μπορεί να είναι ή να το σκέφτομαι, καταλαβαίνω τη μητέρα μου! Αλήθεια, καταλαβαίνω περισσότερο τους γονείς».

Σε ερώτηση για το αν αυτό είναι μέσα στα όνειρά της και για το αν τη δημιουργία οικογένειας την έχει αφήσει στη ροή, η καλλιτέχνις απάντησε ότι: «Ναι, την έχω αφήσει στη ροή. Νομίζω ότι πια δεν χρειάζεται να αποφασίσω κάτι. Και αυτά που είχα αποφασίσει πολλές φορές δεν βγήκαν έτσι όπως τα είχα αποφασίσει ή ήρθαν και τελικά ανακάλυψα ότι κάτι άλλο ήθελα, αλλά κάπως δεν το είχα καταλάβει. Οπότε λέω άσε τη ζωή, ξέρει καλύτερα. Μία εμπιστοσύνη. Γιατί πίστη έχω, εμπιστοσύνη δεν έχω στα πράγματα. Θέλω να τα ελέγξω, να τα καπαρώσω από όλες τις πλευρές».