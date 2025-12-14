Δήμητρα Δουμένη για την Κάτια Δανδουλάκη: «Είμαστε ακόμη πάρα πολύ κοντά, είναι για μένα πνευματική μου μητέρα»

  • Η Δήμητρα Δουμένη, η οποία έγινε ευρέως γνωστή σε ηλικία μόλις πέντε ετών μέσα από την επιτυχημένη σειρά του MEGA «Λένη» το 2003, μίλησε για τη σχέση της με την Κάτια Δανδουλάκη. Τότε είχε υποδυθεί την «Όλια», ένα παιδί που βρήκε μία ζεστή αγκαλιά στην «Ελένη», τον ρόλο της οποίας είχε αναλάβει η Κάτια Δανδουλάκη.
  • Η Δήμητρα Δουμένη τόνισε πως είναι ακόμη πάρα πολύ κοντά με την Κάτια Δανδουλάκη, την οποία χαρακτήρισε «πνευματική μου μητέρα».
  • Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως η «Λένη» είναι «ένα κομμάτι της ζωής μου» και «αυτό που “ξύπνησε” πάρα πολλά πράγματα μέσα μου».
Τον Σεπτέμβριο του 2003 η Δήμητρα Δουμένη έγινε ευρέως γνωστή σε ηλικία μόλις πέντε ετών, μέσα από την επιτυχημένη σειρά του MEGA «Λένη». Τότε είχε υποδυθεί την «Όλια», ένα  παιδί που βρήκε μία ζεστή αγκαλιά στην «Ελένη», τον ρόλο της οποίος είχε αναλάβει η Κάτια Δανδουλάκη. 

Η Δήμητρα Δουμένη μεγαλώνοντας ακολούθησε τον δρόμο της τέχνης και σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» μίλησε για το αγαπημένο σίριαλ στο οποίο πρωταγωνίστησε, καθώς και για την σχέση της με την Κάτια Δανδουλάκη.

Αναφερόμενη στην «Λένη», η καλλιτέχνις εξομολογήθηκε πως: «Είμαι ακόμη πάρα πολύ κοντά με την Κάτια, την λέω Κάτια γιατί την ξέρω από μωρό. Με συμβουλεύει, είναι για μένα πνευματική μου μητέρα. Εννοείται και με την Μιρέλλα είμαστε επίσης πολύ κοντά, και με τον κύριο Βογιατζή. Οπότε αυτό που θυμάμαι από τότε είναι πάρα πολλή χαρά, πάρα πολλή αγάπη. Ήταν και η πρώτη μικρή συνειδητοποίηση ότι κάτι με τραβάει στο τραγούδι. Τότε ήμουν πέντε ετών προς έξι».

«Η “Λένη” είναι ένα κομμάτι της ζωής μου, είναι αυτό που “ξύπνησε” πάρα πολλά πράγματα μέσα μου. Η αλήθεια είναι ότι παραδόξως αραιά και πού κάποιοι με αναγνωρίζουν, και με γυαλιά κιόλας, γιατί φοράω γυαλιά κανονικά. Λέω: “Πώς είναι δυνατόν; Αφού είμαι εντελώς διαφορετική”. Αλλά μου είχαν πει ότι τα μάτια μου είναι ίδια. Η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι γι’ αυτό, αν κατάφερα και να κράτησα δηλαδή το παιδικό βλέμμα, είναι πολύ μεγάλη “αποσκευή” αυτό τελικά!», εξήγησε η Δήμητρα Δουμένη σε άλλο σημείο.

