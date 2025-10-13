Κάτια Δανδουλάκη: «Θα ήθελα να πεθάνω πάνω στην σκηνή, θα ήταν η μεγαλύτερή μου ανακούφιση»

Η Κάτια Δανδουλάκη έχει διαγράψει μία σπουδαία πορεία στον κόσμο της υποκριτικής, και έχει λατρευτεί από το κοινό για τις ερμηνείες της σε θέατρο, τηλεόραση, κινηματογράφο. Η καταξιωμένη ηθοποιός, το πρωί της Δευτέρας (13/10) ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. Η επιτυχημένη καλλιτέχνις, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, αναφέρθηκε στο γεγονός πως είχε να κάνει διακοπές πενήντα χρόνια, καθώς ήταν «βουλιμική» στο κομμάτι της δουλειάς.

Μάλιστα, η Κάτια Δανδουλάκη μίλησε και για την αγάπη της για το θέατρο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως θα ήθελε να πεθάνει «πάνω στην σκηνή».

Συγκεκριμένα, η αγαπημένη ηθοποιός εξήγησε πως: «Έκανα τρίμηνες διακοπές, ντρέπομαι και που το λέω. Αφού αισθανόμουν ενοχή, έλεγα “μήπως έπρεπε να είμαι κάπου αλλού; Γιατί κάθομαι και δεν έχω τι να κάνω;”. Έτσι πέρασε όλο το καλοκαίρι. Λίγο βαριόμουν, λίγο ταξίδευα και έλεγα “γιατί τώρα είναι κάτι που λείπει; Έπρεπε κάπου να σηκωθώ νωρίς, να βαφτώ, να φτιαχτώ, να φύγω;”. Αυτό το συναίσθημα το υπέροχο το ένιωσα όμως… Εντάξει, δεν ξέρω τώρα πότε θα το νιώσω ξανά. Είχα να κάνω πενήντα χρόνια διακοπές. Έκανα 10 μέρες διακοπές, που δεν είναι διακοπές όταν δουλεύουμε 20 ώρες το 24ωρο, γιατί εγώ έκανα και τηλεόραση και θέατρο μια ζωή ολόκληρη…».

«Ήμουν βουλιμική στη δουλειά. Τώρα αυτό που με έσωσε είναι ότι δεν έχω τι να χάσω. Δηλαδή και κάτι που θα μου προτείνουν, δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να πάω τρέχοντας. Αν σκέφτομαι πολύ για να κάνω κάτι, τελικά δεν το κάνω. Ό,τι έκανα μέχρι τώρα, το έκανα τρέχοντας. Έχει πάψει να υπάρχει αυτή η βουλιμία, γιατί δεν υπάρχει το έρεισμα. Στο θέατρο όμως είμαι βουλιμική γιατί επιλέγω εγώ τι θα κάνω!», πρόσθεσε η Κάτια Δανδουλάκη.

Ακόμα, η καταξιωμένη καλλιτέχνις εξομολογήθηκε πως: «Έχω μέτρο σε όλα ακόμα και στη βουλιμία και στην φιλοδοξία μου. Αισθάνομαι ότι αν δε δουλεύω είναι σαν να μην ζω. Όταν πάω στο θέατρο ύστερα από μία δουλειά, λέω “τώρα ήρθα στο σπίτι μου για να ξεκουραστώ”. Τι να ξεκουραστώ; Αφού έχω διπλές παραστάσεις. Είναι στον εγκέφαλό μου αυτή η ιστορία. Αλλά έτσι νιώθω. Με ρωτάνε γιατί δεν έκανα σπίτι και τους απαντώ ότι έκανα, είναι χίλια πεντακόσια τετραγωνικά και είναι το θέατρο!».

Σε άλλο σημείο, η Κάτια Δανδουλάκη αποκάλυψε ότι: «Θα ήθελα να πεθάνω πάνω στην σκηνή. Θα ήθελα να φύγω από την ζωή και να είμαι πάνω στην σκηνή. Αυτό θα ήταν η μεγαλύτερή μου ανακούφιση, θα ήταν ευτυχία. Αν ζούσαν οι δικοί μου θα ήθελα να “φύγω” στην αγκαλιά τους».