Κάτια Δανδουλάκη για Πέτρο Φιλιππίδη: «Εύχομαι να βρει τον εαυτό του…»

Enikos Newsroom

lifestyle

Κάτια Δανδουλάκη

Με μια λιτή απάντηση τοποθετήθηκε η Κάτια Δανδουλάκη για τον Πέτρο Φιλιππίδη. Συγκεκριμένα, η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπόμπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 την Τετάρτη (24/9).

Δίκη Φιλιππίδη: «Η Λένα έδειχνε όλο και πιο τρομαγμένη, την έβλεπα κλαμένη» κατέθεσε η Κάτια Δανδουλάκη

Σε ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα για την πολύκροτη υπόθεση που τάραξε τα νερά του ελληνικού θεάτρου, η Κάτια Δανδουλάκη είπε:

«Εύχομαι ο Πέτρος Φιλιππίδης να βρει τον εαυτό του, με όλη μου την ψυχή. Ποτέ δεν μπορώ να καταραστώ άνθρωπο. Εύχομαι να βρει τον εαυτό του, να επιστρέψει να κάνει κάτι δημιουργικό και να έχουμε πάρει όλοι μας ένα μέγιστο μάθημα. Τίποτα άλλο».

«Δεν θα επιμείνω. Συμφωνώ μαζί σου», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας κλείνοντας το θέμα εκεί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιός του Δυτικού Νείλου: Τέσσερα νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας-Τι περιλαμβάνει

Προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στο υπουργείο Τουρισμού: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως αύριο

Βουλή: Κατατέθηκε νέα τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Τι αναφέρει

Πώς να χρησιμοποιήσετε το laptop σας ως δεύτερη οθόνη για το PC σας

O κοντινότερος εξωπλανήτης που έχει εντοπιστεί ίσως διαθέτει ωκεανό – Τι βρήκαν οι αστρονόμοι
περισσότερα
13:18 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Σίσσυ Χρηστίδου: Αντιδράσεις για το βίντεο της Νεφέλης Μεγκ – «Το πρόσωπο που αλλάζει με ενέσιμα και fillers»

Αντιδράσεις προκάλεσε το βίντεο της Νεφέλης Μεγκ για την πρεμιέρα της Σίσσυς Χρηστίδου με το Χ...
13:00 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Ναταλία Λιονάκη: «Δεν δέχομαι να την λέτε Φεβρωνία – Δεν έχω επαφή μαζί της» δήλωσε η μητέρα της

«Δεν μου είπε ποτέ ότι θα γίνει καλόγρια. Φόραγε μαύρα και τη ρωτούσα γιατί φορούσε μαύρα και ...
10:41 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Παρασκευή Κερασιώτη: «Θα δώσω στον γιο μου το όνομα του πατέρα μου»

«Έρχεται ο γάμος σιγά σιγά, αλλά επειδή τώρα σε 1,5 μήνα έρχεται το παιδί, δεν θέλω να κάνουμε...
10:33 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Μπισμπίκης για Βανδή: «Θα είναι η πρώτη πρεμιέρα της Δέσποινας που δεν θα είμαι»

Οι πρωταγωνιστές της νέας σειράς του Alpha «Porto Leone», το απόγευμα της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίο...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος