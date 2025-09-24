Κάτια Δανδουλάκη για Πέτρο Φιλιππίδη: «Εύχομαι να βρει τον εαυτό του…»

Με μια λιτή απάντηση τοποθετήθηκε η Κάτια Δανδουλάκη για τον Πέτρο Φιλιππίδη. Συγκεκριμένα, η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπόμπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 την Τετάρτη (24/9).

Σε ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα για την πολύκροτη υπόθεση που τάραξε τα νερά του ελληνικού θεάτρου, η Κάτια Δανδουλάκη είπε:

«Εύχομαι ο Πέτρος Φιλιππίδης να βρει τον εαυτό του, με όλη μου την ψυχή. Ποτέ δεν μπορώ να καταραστώ άνθρωπο. Εύχομαι να βρει τον εαυτό του, να επιστρέψει να κάνει κάτι δημιουργικό και να έχουμε πάρει όλοι μας ένα μέγιστο μάθημα. Τίποτα άλλο».

«Δεν θα επιμείνω. Συμφωνώ μαζί σου», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας κλείνοντας το θέμα εκεί.