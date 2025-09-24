Πάτρα: Αναζητείται αστυνομικός για ξυλοδαρμό του αδελφού του – Η καταγγελία και οι έρευνες

Αναζητείται αστυνομικός μετά την καταγγελία του αδελφού του ότι τον ξυλοκόπησε, στην Πάτρα.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας, στην περιοχή της Οβρυάς. Όπως κατήγγειλε ο 45χρονος, ο αστυνομικός αδελφός του αρχικά τον απείλησε τηλεφωνικά και στη συνέχεια, όταν συναντήθηκαν, έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο δικό του όχημα.

Μετά, σύμφωνα με την καταγγελία, ο αστυνομικός τον έριξε κάτω και τον χτύπησε με έναν σιδηρολοστό στο κεφάλι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Ο αστυνομικός εξαφανίστηκε μετά το περιστατικό, ενώ δήλωσε ασθένεια στην υπηρεσία του. Οι συνάδελφοί του τον αναζήτησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ωστόσο, δεν τον βρήκαν στο σπίτι του, όπου κανονικά θα έπρεπε να βρίσκεται λόγω της ασθένειας που είχε δηλώσει.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Πατρών.