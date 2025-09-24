Ισχυρή έκρηξη φιάλης σε καφενείο στο Ηράκλειο – Ένας τραυματίας – ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης (24/9) στο κέντρο του Ηρακλείου, όταν εξερράγη μία φιάλης υγραερίου σε καφενείο, μια «ανάσα» από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά.

Σύμφωνα με το creta24.gr, το περιστατικό συνέβη στη γωνία των οδών Αγίου Μηνά και Καλοκαιρινού, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ πολλοί πολίτες και περαστικά συγκεντρώθηκαν στην περιοχή αφού άκουσαν τον εκκωφαντικό θόρυβο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά και χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επίσης προκλήθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά, εντός του καταστήματος. Σημειώνεται ότι από την έκρηξη σημειώθηκαν υλικές ζημιές στην επιχείρηση αλλά και σε παράπλευρα καταστήματα.