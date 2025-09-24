Κρεμλίνο: Η προσέγγιση με την Ουάσινγκτον έχει σχεδόν μηδενικά αποτελέσματα – Συνεχίζουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία

Κρεμλίνο: Η προσέγγιση με την Ουάσινγκτον έχει σχεδόν μηδενικά αποτελέσματα – Συνεχίζουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η προσέγγιση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Μόσχα που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ έχει «σχεδόν μηδενικά αποτελέσματα», δηλώνει το Κρεμλίνο μία ημέρα μετά τη νέα αιφνίδια μεταστροφή του Αμερικανού προέδρου που επιτέθηκε στην Ρωσία και υποστήριξε την Ουκρανία.

«Στις σχέσεις μας (ΗΠΑ-Ρωσίας), ο ένας στόχος είναι η εξάλειψη των παραγόντων τριβής (…). Αλλά αυτό προχωρά αργά. Τα αποτελέσματα είναι σχεδόν μηδενικά», δήλωσε σε συνέντευξη στο ραδιοφωνικό δίκτυο RBC, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Απαντώντας δε στον Τραμπ που αποκάλεσε την Ρωσία «χάρτινη τίγρη», που διεξάγει από το 2022 «χωρίς ξεκάθαρη κατεύθυνση έναν πόλεμο που μία Αληθινή Στρατιωτική Δύναμη θα είχε κερδίσει σε μία εβδομάδα», είπε: «Η Ρωσία δεν είναι τίγρη. Η Ρωσία μοιάζει περισσότερο με αρκούδα. Και χάρτινες αρκούδες δεν υπάρχουν».

Αναφερόμενος δε στην κατάσταση της οικονομίας της είπε ότι είναι «σταθερή». «Η Ρωσία διατηρεί την οικονομική της σταθερότητα», είπε. Πρόσθεσε ωστόσο ότι «η Ρωσία αντιμετωπίζει εντάσεις και προβλήματα σε διάφορους τομείς της οικονομίας».

Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία δεν έχει άλλη επιλογή από την συνέχιση του πολέμου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2022 με την μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της Ουκρανίας.

«Συνεχίζουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρησή μας για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και να επιτύχουμε τους στόχους που (…) ο πρόεδρος της χώρας μας έθεσε εξ αρχής. Και ενεργούμε έτσι για τον πρόεδρο και για το μέλλον της χώρας μας, για το πλήθος των ερχόμενων γενεών. Άρα, δεν έχουμε άλλη εναλλακτική λύση», είπε ο Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου πρόσθεσε ότι ο Πούτιν «έτεινε το χέρι» προς την Ουάσινγκτον προτείνοντας την παράταση κατά έναν χρόνο των ορίων που προβλέπονται από την συνθήκη ελέγχου των εξοπλισμών New Start, η ισχύς της οποίας εκπνέει τον Φεβρουάριο.

«Όλες οι προτάσεις καλής πολιτικής βούλησης του Πούτιν δεν θα παραμείνουν παρά αν η Ουάσινγκτον υιοθετήσει αντίστοιχη προσέγγιση», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Αύξηση του ΦΠΑ για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

Το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε σήμερα ότι προτείνει να αυξηθεί, από το 2026, ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στο 22% από 20% για να χρηματοδοτηθούν οι στρατιωτικές δαπάνες κατά το τέταρτο έτος του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισήμανε την περασμένη εβδομάδα ότι είναι ανοιχτός στην αύξηση ορισμένων φόρων ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα στη διάρκεια του πολέμου, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ είχαν αυξήσει τη φορολογία των πλουσίων στη διάρκεια των πολέμων του Βιετνάμ και της Κορέας.

Το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο ανακοίνωσε πως οι αυξήσεις των φόρων «έχουν πρωταρχικό στόχο να χρηματοδοτήσουν την άμυνα και την ασφάλεια», ανέφερε σε δήλωση ότι προτείνει και άλλες αυξήσεις φόρων, μεταξύ άλλων στις επιχειρήσεις του τζόγου.

«Η στρατηγική προτεραιότητα είναι να παράσχουμε χρηματοοικονομική υποστήριξη για τις ανάγκες της χώρας στην άμυνα και την ασφάλεια και κοινωνική υποστήριξη για τις οικογένειες αυτών που συμμετέχουν στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση», προσθέτει το υπουργείο στη δήλωση.

«Οι σχεδιαζόμενοι πόροι στον προϋπολογισμό θα καταστήσουν δυνατό να αποκτήσουν οι ένοπλες δυνάμεις τα απαραίτητα όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό, να καταβληθούν οι μισθοί στο στρατιωτικό προσωπικό και να υποστηριχθούν οι οικογένειές τους, και να εκσυγχρονισθούν οι αμυντικές βιομηχανίες».

Σύμφωνα με το υπουργείο, το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026 είναι «ισορροπημένο και βιώσιμο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

