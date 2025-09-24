Global Sumud Flotilla: Αναφορά για επίθεση με drones ανοιχτά της Κρήτης – Έρευνα του Λιμενικού

Enikos Newsroom

κοινωνία

επίθεση με drones εντός του ελληνικού SAR ανοιχτά της Κρήτης

Επίθεση με drones στα πλοία του Στολίσκου «Global Sumud Flotilla» καταγγέλλουν πως δέχθηκαν τα μέλη του πληρώματος, στα ανοιχτά της Κρήτης, προκαλώντας την κινητοποίηση των ελληνικών και ευρωπαϊκών Αρχών.

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο έσπευσε πορτογαλικό σκάφος της δύναμης Frontex, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να διαπιστώσει καμία υλική ζημιά στα πλοιάρια.

Νωρίτερα, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τον καπετάνιο ενός από τα σκάφη, χωρίς αποτέλεσμα. Οι ίδιες πηγές τόνισαν επίσης ότι την ώρα της καταγγελίας τα σκάφη του στόλου έπλεαν σε διεθνή ύδατα, νότια της Κρήτης.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

Σημειώνεται ότι οι διοργανωτές του στολίσκου για τη Γάζα ανέφεραν ότι τα ξημερώματα της Τετάρτης “περισσότερα από 15” μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχευσαν τα σκάφη, τα οποία βρίσκονται ανοικτά των ακτών της Κρήτης. Οι ακτιβιστές έκαναν λόγο για τουλάχιστον εννέα επιθέσεις σε οκτώ από τα σκάφη της.

;

 

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει με ανακοίνωσή του το «March to Gaza Greece», η επίθεση έγινε περίπου στις 2 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας), 50 χλμ νότια της Κρήτης και 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου –  εντός της ελληνικής SAR (περιοχή έρευνας και διάσωσης).

«Επίθεση με drones στον διεθνή στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla εντός ελληνικής SAR – 02.00, ώρα Ελλάδας.  Ήδη 9 επιθέσεις σε 8 πλοία με drones, κρότου–λάμψης, χημικά και παρεμβολές. Παρά τις μικρές ζημιές, ο στόλος συνεχίζει ατρόμητος. Το ελληνικό Λιμενικό έχει υποχρέωση να διασφαλίζει την προστασία κάθε πλεούμενου και κάθε ανθρώπινης ζωής στην περιοχή SAR» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

 

Βίντεο που αποτυπώνει, όπως καταγγέλλεται, την επίθεση σε ένα από τα σκάφη του διεθνούς στόλου, το πλοίο Spectre εντός Ελληνικής SAR.

Οι ακτιβιστές που βρίσκονται στα πλοία του στόλου καταγγέλλουν τις επιθέσεις:

Το πρακτορείο Anadolu μετέδωσε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης.

 

