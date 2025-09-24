Έγκυες γυναίκες παίρνουν παρακεταμόλη και διαμαρτύρονται κατά των ισχυρισμών Τραμπ – Η νέα τάση που κατακλύζει το TikTok

Μια νέα διαδικτυακή τάση έχει ξεκινήσει από γυναίκες που είναι έγκυες, οι οποίες καταγράφουν βίντεο στο TikTok παίρνοντας Tylenol, αντιδρώντας στις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την ασφάλεια του παυσίπονου κατά την εγκυμοσύνη.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι γιατροί στις ΗΠΑ, κατόπιν προτροπής της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), θα αρχίσουν να συμβουλεύουν τις μέλλουσες μητέρες να μην παίρνουν το φάρμακο λόγω μιας υποτιθέμενης σχέσης με τον αυτισμό.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η λήψη του Tylenol «δεν είναι καλή» και πρόσθεσε ότι οι έγκυες γυναίκες πρέπει να «παλέψουν σκληρά» για να το αποφύγουν, εκτός από περιπτώσεις υψηλού πυρετού.

Γυναίκες αψηφούν τον «αδαή» Τραμπ

Μερικές μητέρες έγιναν viral στο TikTok δημοσιεύοντας βίντεο με τον εαυτό τους να παίρνει Tylenol σε ένδειξη διαμαρτυρίας.



Η Grace έγραψε πάνω σε ένα βίντεο που δείχνει τον εαυτό της να παίρνει το χάπι και να χορεύει: «Εδώ είμαι, μια έγκυος γυναίκα, παίρνω Tylenol επειδή πιστεύω στην επιστήμη και όχι σε κάποιον που δεν έχει ιατρικό υπόβαθρο».

Στην περιγραφή σημειώνει «Σταματήστε να πιστεύετε ό,τι βλέπετε και ακούτε», με το βίντεο να συγκεντρώνει σχεδόν 30.000 likes και 305.000 προβολές μέσα σε 17 ώρες.



Μια άλλη μέλλουσα μητέρα, η Natalie, έγραψε στο TikTok: «Ετοιμάζομαι να πάρω Tylenol για τον πονοκέφαλό μου ενώ είμαι έγκυος, γιατί δεν παίρνω ιατρικές συμβουλές από κάποιον που δεν έχει πτυχίο στην επιστήμη, την υγεία ή την ιατρική, και που είχε παρασιτική εγκεφαλική μόλυνση. Ναι, θα εμπιστευτώ τους γιατρούς μου, που έχουν πτυχίο».



Ορισμένες μελέτες έχουν συνδέσει την ακεταμινοφαίνη (παρακεταμόλη), τη δραστική ουσία του Tylenol, με υψηλότερα ποσοστά αυτισμού και ΔΕΠΥ, αλλά τα ευρήματα δεν είναι πάντα συνεπή και πολλοί γιατροί λένε ότι το φάρμακο είναι απόλυτα ασφαλές, ενώ συχνά συνιστάται, καθώς οι υψηλοί πυρετοί κατά την εγκυμοσύνη μπορεί να βλάψουν τη μητέρα και το παιδί.

Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, δήλωσε ότι οι οδηγίες κατά της χρήσης του Tylenol αποτελούν μέρος μιας νέας στρατηγικής που στοχεύει στο «να ενημερωθούν οι γιατροί και οι οικογένειες για τους πιθανούς κινδύνους».

Όπως είπε σε δήλωση που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο: «Θα ακολουθήσουμε την επιστήμη, θα αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και θα φέρουμε ελπίδα σε εκατομμύρια Αμερικανικές οικογένειες».

Ο σύμβουλος του Κένεντι Τζούνιορ, Calley Means, μοιράστηκε αρκετά βίντεο μητέρων που συμμετείχαν στην τάση του Tylenol στο X, σχολιάζοντας: «Χωρίς λόγια».

Πρόσθεσε: «Οι Δημοκρατικοί παίρνουν τώρα Tylenol στο TikTok».

Trend και στη Βρετανία

Η τάση έχει εξαπλωθεί και εκτός Αμερικής. Η 36χρονη έγκυος Amy από τη Βρετανία δημοσίευσε ένα κωμικό βίντεο όπου δείχνει τον εαυτό της να χτυπάει τον σύζυγό της όταν προσπάθησε να την εμποδίσει να πάρει παρακεταμόλη.

Η Amy είπε ότι είναι 36 εβδομάδων έγκυος με το δεύτερο παιδί της και ότι ο 6 ετών γιος της είναι αυτιστικός. Όπως δήλωσε στην Daily Mail: «Δεν πιστεύω ούτε για ένα δευτερόλεπτο ότι το Tylenol προκαλεί αυτισμό, αυτές οι ισχυρισμοί έχουν ήδη καταρριφθεί και ο Τραμπ δεν έχει παρουσιάσει επιστημονικά στοιχεία για να τους στηρίξει».

Πρόσθεσε ότι οι οδηγίες του NHS στη Βρετανία εξακολουθούν να θεωρούν το Tylenol την ασφαλέστερη μορφή αναλγητικού κατά την εγκυμοσύνη και σχολίασε για την κυβέρνηση Τραμπ: «Αυτοί είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό. Ο γιατρός που έκανε αυτούς τους ισχυρισμούς είχε ανακληθεί η άδεια του και οι ισχυρισμοί του καταρρίφθηκαν. Ο αυτισμός είναι γενετικός, δεν έχει μία μόνο αιτία».

Η ειδικός διαχείρισης πόνου Dr. Randa Jaafar δήλωσε ότι υποστηρίζει την τάση στο TikTok. «Οι άνθρωποι πλέον ακούν περισσότερο το TikTok παρά τους ειδικούς», είπε στη Daily Mail.

«Έχω ασθενείς που έρχονται και λένε “Το είδα στο TikTok και το θέλω”. Νομίζω ότι είναι καλό γιατί ενισχύει την ιδέα: μην φοβάστε, μην αισθάνεστε ενοχές αν πάρετε Tylenol».

Η Jaafar κατηγόρησε τη διοίκηση Τραμπ ότι προκαλεί φόβο και «βλάπτει περισσότερο» τις μητέρες ενθαρρύνοντάς τες να μην πάρουν το παυσίπονο. Πρόσθεσε ότι η ταλαιπωρία από πυρετούς και η ψυχική καταπόνηση που προκαλείται είναι πιο επικίνδυνες για το έμβρυο από τη λήψη Tylenol.