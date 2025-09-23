Η βρετανική αρχή φαρμάκων απορρίπτει τους ισχυρισμούς του Τραμπ για σύνδεση παρακεταμόλης και αυτισμού

Η βρετανική Υπηρεσία Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (MHRA) έσπευσε να διαβεβαιώσει την Δευτέρα (22/9) ότι η παρακεταμόλη παραμένει ασφαλής κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει καμία επιστημονική ένδειξη που να συνδέει τη χρήση της με την εμφάνιση αυτισμού στα παιδιά. Η ανακοίνωση ήρθε ως άμεση απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ευρέως χρησιμοποιούμενο παυσίπονο στις ΗΠΑ συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού.

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση της χρήσης παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης με τον αυτισμό

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Βρετανός υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου, καλώντας τις έγκυες γυναίκες να εμπιστεύονται τους Βρετανούς γιατρούς και τα επιστημονικά δεδομένα. «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε αβάσιμες πολιτικές δηλώσεις να σπείρουν φόβο και ανασφάλεια», υπογράμμισε.

Δεκαετίες ασφαλούς χρήσης

Βρετανοί επιστήμονες και φαρμακοποιοί τονίζουν ότι η παρακεταμόλη έχει δεκαετίες ασφαλούς χρήσης, αρκεί να λαμβάνεται στη συνιστώμενη δοσολογία. Ειδικοί επισήμαναν ότι ορισμένες παλαιότερες μελέτες παρατήρησης έδειξαν συσχετισμούς, όμως αυτοί δεν αποδεικνύουν αιτιώδη σχέση και δεν αντέχουν σε προσεκτικό επιστημονικό έλεγχο. Επιπλέον, η αποφυγή του φαρμάκου χωρίς λόγο μπορεί να αφήσει αθεράπευτο πυρετό ή πόνο στην εγκυμοσύνη, καταστάσεις που είναι γνωστό ότι εγκυμονούν κινδύνους για τη μητέρα και το έμβρυο.

Σφοδρή κριτική άσκησε και η Εθνική Εταιρεία Αυτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου, σημειώνοντας ότι δηλώσεις όπως του Τραμπ όχι μόνο είναι παραπλανητικές αλλά και στιγματίζουν τους αυτιστικούς ανθρώπους, τροφοδοτώντας επικίνδυνα στερεότυπα.

Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης κάλυψαν εκτενώς το ζήτημα, παρουσιάζοντας την παρέμβαση της MHRA ως μια προσπάθεια να μπει «φρένο» σε ανυπόστατους ισχυρισμούς από το εξωτερικό. Σε άρθρα γνώμης, μάλιστα, γίνεται λόγος για «επικίνδυνη παραπληροφόρηση» που μπορεί να διαβρώσει την εμπιστοσύνη του κοινού στην ιατρική καθοδήγηση.

