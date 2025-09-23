Σε φυλάκιση δύο ετών καταδικάστηκε ο 32χρονος για τις επιθέσεις στο Αιγάλεω – «Δεν ήμουν καλά, δεν λειτουργούσε το μυαλό μου» ισχυρίστηκε

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

32χρονος Παλαιστίνιος

Στη φυλακή οδηγείται ο 32χρονος που κατηγορείται για επιθέσεις σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω στις 15 Σεπτεμβρίου. Ο 32χρονος καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών σε φυλάκιση δύο ετών, την οποία πρέπει να εκτίσει.

της Άννας Κανδύλη

Κατά την απολογία του, παραδέχθηκε τις πράξεις του, αλλά ισχυρίστηκε ότι δεν θυμάται τι συνέβη. «Δεν ήμουν καλά, δεν λειτουργούσε το μυαλό μου. Έχω δεχτεί ένα χτύπημα στο κεφάλι και δεν λειτουργώ σωστά» είπε, ενώ υποστήριξε πως δεν ήθελε να κάνει κακό σε κανέναν.

Στην κατάθεση της, η 58χρονη γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από τον 32χρονο, περιέγραψε πώς ο δράστης την ακινητοποίησε. «Ήταν κολλημένος πάνω μου, το πρόσωπό του ήρθε δίπλα στο δικό μου, ανέπνεε στο αυτί μου. Ήταν τρομακτικό, ένιωθα να με πηγαίνει δεξιά κι αριστερά. Και μετά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, έφυγε».

Για τις δύο άλλες επιθέσεις, σε ανήλικες 14 και 17 ετών, κατέθεσαν οι γονείς τους. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο κατηγορούμενος άρπαξε τη 14χρονη από πίσω, την έριξε στο πεζοδρόμιο και την έφτυσε στο πρόσωπο, ενώ σε άλλη περίπτωση κατέβασε το παντελόνι του και προέβη σε άσεμνες χειρονομίες μπροστά στην 17χρονη, τρομοκρατώντας την.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες απαντούν στον Τραμπ: Ασφαλής η παρακεταμόλη για τις εγκύους – Δεν συνδέεται με αυτισμό

Συμπληρώματα διατροφής: Σε πόσο καιρό αρχίζουν να φαίνονται τα αποτελέσματα;

Έρευνα για τα προγράμματα χρηματοδότησης των τραπεζών: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις επενδύσεις στην ενέργεια

Ξεκινά η ανάπτυξη του προαστιακού σιδηροδρόμου Δυτικής Θεσσαλονίκης – Οι 7 στάσεις που θα περιλαμβάνει το νέο δίκτυο

Google Maps: Αυτός είναι ο λόγος που καταργήθηκε το Driving Mode

Τεστ προσωπικότητας: H μαϊμού που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε ανοιχτοί σε νέες φιλίες
περισσότερα
15:05 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό προς Ελληνικό και Γλυφάδα

Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό της Αθήνας προς το Ελληνικό και την Γλυφάδα, ε...
14:42 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ – Εντοπίστηκαν μικρόβια E.coli και εντερόκοκκου

Υπέρβαση στο μικροβιακό φορτίο, σε E.coli και εντερόκοκκο, διαπιστώθηκε σε έκτακτο έλεγχο που ...
13:52 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Αττική: Χειρόφρενο τραβούν ξανά την 1η Οκτωβρίου τα ταξί

“Χειρόφρενο” τραβά ξανά την 1η Οκτωβρίου το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής ...
13:39 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Κορυδαλλός: Αγκάλιαζαν ηλικιωμένους για να κλέβουν τις αλυσίδες από τον λαιμό τους

Τέλος στη δράση δύο μελών κυκλώματος που έβαζαν στο στόχαστρό τους ανυποψίαστους ηλικιωμένους,...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος