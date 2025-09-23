Σε φυλάκιση δύο ετών καταδικάστηκε ο 32χρονος για τις επιθέσεις στο Αιγάλεω – «Δεν ήμουν καλά, δεν λειτουργούσε το μυαλό μου» ισχυρίστηκε

Στη φυλακή οδηγείται ο 32χρονος που κατηγορείται για επιθέσεις σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω στις 15 Σεπτεμβρίου. Ο 32χρονος καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών σε φυλάκιση δύο ετών, την οποία πρέπει να εκτίσει.

της Άννας Κανδύλη

Κατά την απολογία του, παραδέχθηκε τις πράξεις του, αλλά ισχυρίστηκε ότι δεν θυμάται τι συνέβη. «Δεν ήμουν καλά, δεν λειτουργούσε το μυαλό μου. Έχω δεχτεί ένα χτύπημα στο κεφάλι και δεν λειτουργώ σωστά» είπε, ενώ υποστήριξε πως δεν ήθελε να κάνει κακό σε κανέναν.

Στην κατάθεση της, η 58χρονη γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από τον 32χρονο, περιέγραψε πώς ο δράστης την ακινητοποίησε. «Ήταν κολλημένος πάνω μου, το πρόσωπό του ήρθε δίπλα στο δικό μου, ανέπνεε στο αυτί μου. Ήταν τρομακτικό, ένιωθα να με πηγαίνει δεξιά κι αριστερά. Και μετά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, έφυγε».

Για τις δύο άλλες επιθέσεις, σε ανήλικες 14 και 17 ετών, κατέθεσαν οι γονείς τους. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο κατηγορούμενος άρπαξε τη 14χρονη από πίσω, την έριξε στο πεζοδρόμιο και την έφτυσε στο πρόσωπο, ενώ σε άλλη περίπτωση κατέβασε το παντελόνι του και προέβη σε άσεμνες χειρονομίες μπροστά στην 17χρονη, τρομοκρατώντας την.