Κακοκαιρία πλήττει την Ιταλία: Πλημμύρες και κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές – Συγκλονιστικό βίντεο διάσωσης εγκλωβισμένων κατοίκων

Enikos Newsroom

διεθνή

Κακοκαιρία πλήττει την Ιταλία: Πλημμύρες και κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές – Συγκλονιστικό βίντεο διάσωσης εγκλωβισμένων κατοίκων
Πηγή: Χ

Συνεχίζεται το έντονο κύμα κακοκαιρίας στην Ιταλία, το οποίο χθες, Δευτέρα, προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στην περιοχή της Λομβαρδίας. Σήμερα το πρωί σφοδρή νεροποντή έπληξε το νησί Ίσκια, σε μικρή απόσταση από την Νάπολη.Πλημμύρισαν δρόμοι και ισόγεια σπίτια, ενώ δεκάδες ήταν οι κλήσεις των πολιτών στην Πυροσβεστική.

Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις σε όλη τη βόρεια Ιταλία. Στην επαρχία Κόμο, οι πυροσβέστες διέσωσαν κατοίκους που είχαν παγιδευτεί σε σπίτια και αυτοκίνητα μετά την υπερχείλιση του ποταμού Σεβέσο, ενώ στο Μιλάνο, αμφίβια οχήματα εκκένωσαν 300 παιδιά από σχολεία.


Στην Λιγουρία, περιφέρεια με πρωτεύουσα την Γένοβα, εξαιτίας αδιάκοπης βροχόπτωσης πλημμύρισαν οι περιοχές Λα Σπέτσια και Σαν Τερέντσο ντι Λέριτσι.

Στην Τοσκάνη της κεντρικής Ιταλίας νεροποντή προκάλεσε υπερχείλιση χειμάρρου στην περιοχή του Γκροσέτο και η κυκλοφορία σε περιφερειακούς δρόμους έχει διακοπεί.

Έξω από το Τορίνο, τέλος, πυροσβέστες και δύτες συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού ξένης τουρίστριας, η οποία παρασύρθηκε χθες το μεσημέρι από το μένος των υδάτων στην περιοχή Σπίνιο Μονφεράτο.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, TVP World

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες απαντούν στον Τραμπ: Ασφαλής η παρακεταμόλη για τις εγκύους – Δεν συνδέεται με αυτισμό

Συμπληρώματα διατροφής: Σε πόσο καιρό αρχίζουν να φαίνονται τα αποτελέσματα;

Έρευνα για τα προγράμματα χρηματοδότησης των τραπεζών: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις επενδύσεις στην ενέργεια

Ξεκινά η ανάπτυξη του προαστιακού σιδηροδρόμου Δυτικής Θεσσαλονίκης – Οι 7 στάσεις που θα περιλαμβάνει το νέο δίκτυο

Google Maps: Αυτός είναι ο λόγος που καταργήθηκε το Driving Mode

Τεστ προσωπικότητας: H μαϊμού που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε ανοιχτοί σε νέες φιλίες
περισσότερα
15:22 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

ΕΕ: Βάζει «φρένο» στα φθηνά δέματα από Shein και Temu – Τα νέα μέτρα της Κομισιόν, τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει έτοιμη να βάλει «φρένο» στα φθηνά δέματα που κατακλύζουν την αγορ...
14:41 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

ΝΑΤΟ: Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει την κλιμάκωση και τις ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο ζωές

Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει την κλιμάκωση και τις ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο ζωές, επιση...
14:21 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Κρεμλίνο: Η Μόσχα δεν έχει αναμειχθεί στις υπερπτήσεις drones στην Κοπεγχάγη – «Κάθε φορά ακούμε αβάσιμες κατηγορίες»

Η Ρωσία υποστήριξε σήμερα ότι δεν είναι αναμιγμένη στις πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάν...
14:17 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Τεράστιος όγκος αφαιρέθηκε από τον αυχένα 65χρονου – Τον «κουβαλούσε» 16 χρόνια και τον καταπολεμούσε με… αλοιφές

Ένας 65χρονος άνδρας από την πόλη Κίροφ της Ρωσίας υποβλήθηκε πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος