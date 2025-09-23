Κακοκαιρία πλήττει την Ιταλία: Πλημμύρες και κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές – Συγκλονιστικό βίντεο διάσωσης εγκλωβισμένων κατοίκων

Συνεχίζεται το έντονο κύμα κακοκαιρίας στην Ιταλία, το οποίο χθες, Δευτέρα, προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στην περιοχή της Λομβαρδίας. Σήμερα το πρωί σφοδρή νεροποντή έπληξε το νησί Ίσκια, σε μικρή απόσταση από την Νάπολη.Πλημμύρισαν δρόμοι και ισόγεια σπίτια, ενώ δεκάδες ήταν οι κλήσεις των πολιτών στην Πυροσβεστική.

Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις σε όλη τη βόρεια Ιταλία. Στην επαρχία Κόμο, οι πυροσβέστες διέσωσαν κατοίκους που είχαν παγιδευτεί σε σπίτια και αυτοκίνητα μετά την υπερχείλιση του ποταμού Σεβέσο, ενώ στο Μιλάνο, αμφίβια οχήματα εκκένωσαν 300 παιδιά από σχολεία.

Firefighters in northern Italy searched for residents trapped in floods as heavy rains across the region forced mass evacuations, authorities said pic.twitter.com/6dsMpQaq7K — Reuters (@Reuters) September 23, 2025



Στην Λιγουρία, περιφέρεια με πρωτεύουσα την Γένοβα, εξαιτίας αδιάκοπης βροχόπτωσης πλημμύρισαν οι περιοχές Λα Σπέτσια και Σαν Τερέντσο ντι Λέριτσι.

Στην Τοσκάνη της κεντρικής Ιταλίας νεροποντή προκάλεσε υπερχείλιση χειμάρρου στην περιοχή του Γκροσέτο και η κυκλοφορία σε περιφερειακούς δρόμους έχει διακοπεί.

Έξω από το Τορίνο, τέλος, πυροσβέστες και δύτες συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού ξένης τουρίστριας, η οποία παρασύρθηκε χθες το μεσημέρι από το μένος των υδάτων στην περιοχή Σπίνιο Μονφεράτο.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, TVP World