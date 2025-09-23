Τεράστιος όγκος αφαιρέθηκε από τον αυχένα 65χρονου – Τον «κουβαλούσε» 16 χρόνια και τον καταπολεμούσε με… αλοιφές

διεθνή

Τεράστιος όγκος αφαιρέθηκε από τον αυχένα 65χρονου – Τον «κουβαλούσε» 16 χρόνια και τον καταπολεμούσε με… αλοιφές
Φωτογραφία: Υπουργείο Υγείας του Κίροφ

Ένας 65χρονος άνδρας από την πόλη Κίροφ της Ρωσίας υποβλήθηκε πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση ενός γιγαντιαίου όγκου, μεγέθους ίσου με το κεφάλι του, από τον αυχένα του, ύστερα από 16 χρόνια προσπάθειας να τον αντιμετωπίσει με… αλοιφές, ελπίζοντας ότι θα εξαφανιστεί μόνος του.

Ο άνδρας ζούσε με τον συνεχώς αυξανόμενο όγκο, ο οποίος βάραινε τον αυχένα του, για περισσότερο από μία δεκαετία, προσπαθώντας μάταια να τον αντιμετωπίσει με απλές αλοιφές.

Οι γιατροί στο Περιφερειακό Νοσοκομείο Κίροφ δήλωσαν ότι έμειναν «εντυπωσιασμένοι» όταν ο ασθενής τους εξήγησε την ιστορία του, προσθέτοντας ότι «ένα γιγαντιαίο λιπώμα που σχηματίστηκε από λιποκύτταρα βρισκόταν πίσω από το λαιμό».

Ο Ιγκόρ Πόπυριν, επικεφαλής του χειρουργικού τμήματος του νοσοκομείου, εξήγησε στο τοπικό μέσο Izvestia: «Συνήθως, ένας τέτοιος όγκος αναπτύσσεται αργά και με πόνο, οπότε πολλοί ασθενείς αναβάλλουν την επίσκεψη σε ειδικό, ελπίζοντας ότι θα εξαφανιστεί από μόνος του».

«Η ακριβής αιτία του λιπώματος δεν έχει προσδιοριστεί, αλλά μπορεί να προκληθεί από διαταραχές του μεταβολισμού του λίπους, γενετικούς παράγοντες και απόφραξη των σμηγματογόνων αδένων», εξήγησε.

Πηγή: Χ / @nexta_tv

Στη συνέχεια προειδοποίησε πως «Το λιπωμα δεν εξαφανίζεται με φυσικό τρόπο και η χειρουργική επέμβαση είναι η μόνη θεραπεία», προσθέτοντας: «Εάν ο όγκος παραμείνει χωρίς θεραπεία για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να μετατραπεί σε κακοήθη ή να συμπιέσει τους περιβάλλοντες ιστούς, επομένως είναι απαραίτητη η έγκαιρη θεραπεία».

Η χειρουργική επέμβαση απαιτούσε υψηλό βαθμό δεξιοτεχνίας, καθώς έπρεπε να αφαιρεθούν όγκοι γύρω από αιμοφόρα αγγεία και νεύρα. Ο ασθενής έπρεπε να παραμείνει ξαπλωμένος στο πλάι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, καθώς δεν μπορούσε να αναπαυθεί με ασφάλεια ανάσκελα λόγω του μεγάλου βάρους και του όγκου.

«Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος, οπότε αν εμφανίσετε συμπτώματα, πρέπει να επισκεφθείτε αμέσως έναν ειδικό», τόνισε ο Πόπυριν.

 

15:22 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

