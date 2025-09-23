Νέα Ζηλανδία: Ένοχη για τη δολοφονία των δύο παιδιών της κρίθηκε η «δολοφόνος με τις βαλίτσες»

Enikos Newsroom

διεθνή

Νέα Ζηλανδία: Ένοχη για τη δολοφονία των δύο παιδιών της κρίθηκε η «δολοφόνος με τις βαλίτσες»

Μια γυναίκα με καταγωγή από τη Νότια Κορέα καταδικάστηκε σήμερα στη Νέα Ζηλανδία για τον φόνο των δύο της παιδιών, τα λείψανα των οποίων είχαν βρεθεί μέσα σε βαλίτσες σε μια αποθήκη, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Χακιούνγκ Λι ομολόγησε ότι σκότωσε τα παιδιά της, ηλικίας οκτώ και έξι ετών, αλλά δήλωσε αθώα ως προς τις κατηγορίες περί ανθρωποκτονίας λόγω ψυχικής διαταραχής. Επέλεξε να εκπροσωπήσει η ίδια τον εαυτό της στη διάρκεια της δίκης, με τη βοήθεια δύο δικηγόρων.

Στο δικαστήριο ακούστηκε ότι το 2018 η Λι έδωσε στα παιδιά της υπερβολική δόση από αντικαταθλιπτικά φάρμακα και στη συνέχεια τύλιξε τα πτώματά τους με πλαστικές σακούλες και τα έβαλε μέσα στις βαλίτσες, μετέδωσαν τα νεοζηλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πατέρας τους είχε πεθάνει από καρκίνο στα τέλη του 2017. Η Λι καθόταν στο δικαστήριο με σκυμμένο το κεφάλι και δεν αντέδρασε καθόλου όταν οι ένορκοι ανακοίνωσαν την ομόφωνη ετυμηγορία τους.

Τα λείψανα των παιδιών ανακαλύφθηκαν το 2022 από μια οικογένεια που είχε αγοράσει μια αποθήκη με μεταχειρισμένες βαλίτσες σε διαδικτυακό πλειστηριασμό στο Όκλαντ.

Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία και η Λι, η οποία είχε εγκατασταθεί στη Νότια Κορέα το 2018, εκδόθηκε για να δικαστεί εκεί τον Νοέμβριο του 2022. Η ποινή της θα ανακοινωθεί στις 26 Νοεμβρίου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τέλος στα γυαλιά πρεσβυωπίας; Οι επιστήμονες ανακάλυψαν σταγόνες που «καθαρίζουν» την όραση – Τι έδειξε νέα μελέτη

Στην νέα ψηφιακή εποχή το ΚΑΤ – Διαθέσιμα ραντεβού μέσω MyHealth App

Κληρονομιές χωρίς τα χρέη: Τα νέα SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Πιερρακάκης για τα μέτρα της ΔΕΘ: Ένα δισ. ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων το 2026 – Τι είπε για τον ΦΠΑ

Τα τριτελλουρίδια των σπάνιων γαιών αποκαλύπτουν μια κρυφή σιδηροαξονική τάξη ηλεκτρονικής προέλευσης

Η Samsung επιβεβαιώνει επιλογή αναβάθμισης Galaxy – Οι χρήστες πρέπει να αποφασίσουν τώρα
περισσότερα
11:41 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Βίντεο: Η στιγμή που «σίγησε» το μικρόφωνο του Ερντογάν στον ΟΗΕ – Για «σαμποτάζ» κάνουν λόγο τα τουρκικά ΜΜΕ

Κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης συζήτησης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, για τον ...
11:16 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Συνελήφθη πρώην αστυνομικός στο σπίτι του Τράβις Κέλσι – Πήδηξε τον φράχτη ψάχνοντας την Τέιλορ Σουίφτ

Ένα περίεργο περιστατικό σημειώθηκε έξω από την πολυτελή έπαυλη του Τράβις Κέλσι, στο Κάνσας, ...
10:31 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ-Ερντογάν: Στον ορίζοντα συμφωνία για πυρηνικούς αντιδραστήρες – Η Άγκυρα θα αγοράσει εκατοντάδες επιβατικά αεροπλάνα και μαχητικά αεροσκάφη

Η τουρκική εφημερίδα Yeni Safak μεταδίδει ότι η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντό...
08:55 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Σάρα Φέργκιουσον: Φωτογραφίες της με τον Επστάιν φέρνουν θύελλα στο Μπάκιγχαμ – Ο Κάρολος «ζυγίζει» το μέλλον της ίδιας και του Άντριου

Η Σάρα Φέργκιουσον, δούκισσα της Υόρκης, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σκανδάλου που απειλεί όχι ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος