Τηλεθέαση (22/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Δευτέρα (22/9) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 20
- SKAI- Σήμερα 16,3
- ALPHA – Happy Day 14
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 11,8
- OPEN- Ώρα Ελλάδος 10,6
Ζώνη 10-1
- ANT1 – Το Πρωινό 16,1
- SKAI – Αταίριαστοι 13,8
- ALPHA – Super Κατερίνα 13,1
- MEGA – Buongiorno 11,9
- OPEN – 10 παντού 7,9
- STAR – Breakfast@Star 6,5
Μεσημεριανή ζώνη
- ANT1 – Αποκαλύψεις 16,8
- ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 13,6
- SKAI – Live You 11,9
- MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 10,6
- SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 8,9
- STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 8,6
- STAR – Firts Dates 6,1
Απογευματινή ζώνη
- STAR – Ο τροχός της τύχης – Πρεμιέρα 20,4
- MEGA – Live News 18,0
- MEGA – The Chase – Πρεμιέρα 14,7
- STAR – Cash or trash – Πρεμιέρα 13,8
- ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 13,0
- ANT1 – Ρουκ Ζουκ – Πρεμιέρα 12,3
- ALPHA – Deal – Πρεμιέρα 10,4
- ANT1 – 5X5 – Πρεμιέρα 9,2
- OPEN- Καθαρές κουβέντες 6,1
- SKAI- Power Talk 5,5
- SKAI- Το ‘χουμε! 4,2
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 20,7
- ALPHA – Happy Day 18,4
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 11,3
- SKAI- Σήμερα 9,1
- OPEN- Ώρα Ελλάδος 3,9
Ζώνη 10-1
- ALPHA – Super Κατερίνα 16,6
- ANT1 – Το Πρωινό 14,4
- MEGA – Buongiorno 12,2 1
- STAR – Breakfast@Star 7,8
- SKAI – Αταίριαστοι 7,4
- OPEN – 10 παντού 3,7
Μεσημεριανή ζώνη
- ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 17
- MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 13,6
- ANT1 – Αποκαλύψεις 11
- SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 8,6
- SKAI – Live You 7,3
- STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 7
- STAR – Firts Dates 4,5
Απογευματινή ζώνη
- STAR – Ο τροχός της τύχης – Πρεμιέρα 15,8
- MEGA – The Chase – Πρεμιέρα 14,8
- STAR – Cash or trash – Πρεμιέρα 12,9
- ANT1 – Ρουκ Ζουκ – Πρεμιέρα 12,2
- MEGA – Live News 12
- ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 11
- ALPHA – Deal – Πρεμιέρα 9,2
- ANT1 – 5X5 – Πρεμιέρα 8,2
- SKAI – Το ‘χουμε! 5,9
- SKAI -Power Talk 5,5
- OPEN – Καθαρές κουβέντες 3,9