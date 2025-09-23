Τηλεθέαση (22/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Δευτέρα (22/9) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 20
  • SKAI- Σήμερα  16,3
  • ALPHA – Happy Day  14
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα  11,8
  • OPEN- Ώρα Ελλάδος 10,6

Ζώνη 10-1

  • ANT1 – Το Πρωινό  16,1
  • SKAI –  Αταίριαστοι  13,8
  • ALPHA – Super Κατερίνα  13,1
  • MEGA – Buongiorno  11,9
  • OPEN – 10 παντού  7,9
  • STAR – Breakfast@Star  6,5

Μεσημεριανή ζώνη 

  • ANT1 – Αποκαλύψεις 16,8
  • ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 13,6
  • SKAI – Live You 11,9
  • MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 10,6
  • SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 8,9
  • STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 8,6
  • STAR – Firts Dates 6,1

Απογευματινή ζώνη

  • STAR – Ο τροχός της τύχης – Πρεμιέρα  20,4
  • MEGA – Live News 18,0
  • MEGA – The Chase – Πρεμιέρα  14,7
  • STAR – Cash or trash – Πρεμιέρα  13,8
  • ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες  13,0
  • ANT1 – Ρουκ Ζουκ – Πρεμιέρα  12,3
  • ALPHA – Deal – Πρεμιέρα  10,4
  • ANT1 – 5X5 – Πρεμιέρα  9,2
  • OPEN- Καθαρές κουβέντες  6,1
  • SKAI- Power Talk  5,5
  • SKAI- Το ‘χουμε!  4,2

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 20,7
  • ALPHA – Happy Day 18,4
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 11,3
  • SKAI- Σήμερα 9,1
  • OPEN- Ώρα Ελλάδος 3,9

Ζώνη 10-1

  • ALPHA – Super Κατερίνα 16,6
  • ANT1 – Το Πρωινό 14,4
  • MEGA – Buongiorno 12,2 1
  • STAR – Breakfast@Star 7,8
  • SKAI – Αταίριαστοι 7,4
  • OPEN – 10 παντού 3,7

Μεσημεριανή ζώνη 

  • ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 17
  • MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 13,6
  • ANT1 – Αποκαλύψεις 11
  • SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 8,6
  • SKAI – Live You 7,3
  • STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 7
  • STAR – Firts Dates 4,5

Απογευματινή ζώνη

  • STAR – Ο τροχός της τύχης – Πρεμιέρα 15,8
  • MEGA – The Chase – Πρεμιέρα 14,8
  • STAR – Cash or trash – Πρεμιέρα 12,9
  • ANT1 – Ρουκ Ζουκ – Πρεμιέρα 12,2
  • MEGA – Live News 12
  • ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 11
  • ALPHA – Deal – Πρεμιέρα 9,2
  • ANT1 – 5X5 – Πρεμιέρα 8,2
  • SKAI – Το ‘χουμε! 5,9
  • SKAI -Power Talk 5,5
  • OPEN – Καθαρές κουβέντες 3,9

