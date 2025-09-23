Τηλεθέαση (22/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Δευτέρα (22/9) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 20

SKAI- Σήμερα 16,3

ALPHA – Happy Day 14

ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 11,8

OPEN- Ώρα Ελλάδος 10,6

Ζώνη 10-1

ANT1 – Το Πρωινό 16,1

SKAI – Αταίριαστοι 13,8

ALPHA – Super Κατερίνα 13,1

MEGA – Buongiorno 11,9

OPEN – 10 παντού 7,9

STAR – Breakfast@Star 6,5

Μεσημεριανή ζώνη

ANT1 – Αποκαλύψεις 16,8

ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 13,6

SKAI – Live You 11,9

MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 10,6

SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 8,9

STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 8,6

STAR – Firts Dates 6,1

Απογευματινή ζώνη

STAR – Ο τροχός της τύχης – Πρεμιέρα 20,4

MEGA – Live News 18,0

MEGA – The Chase – Πρεμιέρα 14,7

STAR – Cash or trash – Πρεμιέρα 13,8

ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 13,0

ANT1 – Ρουκ Ζουκ – Πρεμιέρα 12,3

ALPHA – Deal – Πρεμιέρα 10,4

ANT1 – 5X5 – Πρεμιέρα 9,2

OPEN- Καθαρές κουβέντες 6,1

SKAI- Power Talk 5,5

SKAI- Το ‘χουμε! 4,2

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 20,7

ALPHA – Happy Day 18,4

ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 11,3

SKAI- Σήμερα 9,1

OPEN- Ώρα Ελλάδος 3,9

Ζώνη 10-1

ALPHA – Super Κατερίνα 16,6

ANT1 – Το Πρωινό 14,4

MEGA – Buongiorno 12,2 1

STAR – Breakfast@Star 7,8

SKAI – Αταίριαστοι 7,4

OPEN – 10 παντού 3,7

Μεσημεριανή ζώνη

ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 17

MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 13,6

ANT1 – Αποκαλύψεις 11

SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 8,6

SKAI – Live You 7,3

STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 7

STAR – Firts Dates 4,5

Απογευματινή ζώνη