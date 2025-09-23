Καιρός: «Απότομη και επικίνδυνη είσοδος του φθινοπώρου» – Έρχεται ισχυρό κύμα κακοκαιρίας λόγω του εμποδιστή ΡΕΞ

Για «απότομη και επικίνδυνη είσοδο του φθινοπώρου» έκανε λόγο ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, καθώς από τα τέλη της εβδομάδας αναμένεται να χτυπήσει τη χώρα μας ισχυρό κύμα κακοκαιρίας.

«Ο εμποδιστής “ΡΕΞ” θα απασχολήσει μεγάλο τμήμα της Ευρώπης τις επόμενες ημέρες» ανέφερε αρχικά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης και εξήγησε: «είναι μία ατμοσφαιρική κυκλοφορία που μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα. Προς την βόρεια Ευρώπη υπάρχει ένα εκτεταμένο πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων. Είναι στην ουσία μία κυκλοφορία εμποδισμού. Αυτό το βαρομετρικό υψηλό θα εγκλωβίσει για πολλά 24ωρα ένα κύμα κακοκαιρίας. Ένα βαρομετρικό χαμηλό το οποίο συνεχώς θα στροβιλίζεται και θα παραμείνει σε εκείνες τις περιοχές, με αποτέλεσμα αυτό την μία οι πολύ θερμές θάλασσες και από την άλλη ο ψυχρός αέρας που θα κατεβαίνει από μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη, θα κάνουν αρκετά ισχυρό το κύμα κακοκαιρίας».

«Πρέπει να βρισκόμαστε σε ετοιμότητα, καθώς όπως όλα δείχνουν προς το τέλος της εβδομάδας αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα χτυπήσει την πόρτα της χώρας μας. Ήδη στην Ιταλία και στην Ισπανία υπάρχουν σημαντικά προβλήματα και πολλές καταστροφές. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, από την Κυριακή και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, το κύμα κακοκαιρίας μετατοπίζεται πιο ανατολικά και να απασχολήσει και την χώρα μας, και συγκεκριμένα την Δυτική, την Κεντρική και την Βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για έντονα φαινόμενα» πρόσθεσε.