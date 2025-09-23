Σάρα Φέργκιουσον: Φωτογραφίες της με τον Επστάιν φέρνουν θύελλα στο Μπάκιγχαμ – Ο Κάρολος «ζυγίζει» το μέλλον της ίδιας και του Άντριου

Η Σάρα Φέργκιουσον, δούκισσα της Υόρκης, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σκανδάλου που απειλεί όχι μόνο τη δική της φήμη αλλά και τη θέση της ίδιας και του πρώην συζύγου της, πρίγκιπα Άντριου, στα βασιλικά σαλόνια του Ουίνδσορ.

Οι αποκαλύψεις για τις στενές σχέσεις της με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν, έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, ενώ φιλανθρωπικά ιδρύματα σπεύδουν να διακόψουν τη συνεργασία τους μαζί της.

Οι νέες φωτογραφίες που ήρθαν στο φως δείχνουν πόσο κοντά βρέθηκε η Φέργκιουσον στο περιβάλλον του Επστάιν, ποζάροντας με μέλη του προσωπικού του στη Νέα Υόρκη.

Μηνύματα στον Επστάιν

Είκοσι χρόνια μετά, η Φέργκιουσον βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες ότι ψευδόταν για τη σχέση της μαζί του.

Αποκαλυπτικά emails που εξασφάλισε η εφημερίδα Mail on Sunday δείχνουν ότι μόλις λίγες εβδομάδες αφότου τον είχε αποκηρύξει δημόσια το 2011, του έγραψε ένα ιδιωτικό μήνυμα χαρακτηρίζοντάς τον «σταθερό, γενναιόδωρο και υπέρτατο φίλο».

Η ίδια παραδέχτηκε ότι αποστασιοποιήθηκε μόνο για να προστατεύσει τη φήμη της.

Ιδρύματα διακόπτουν τη συνεργασία μαζί της

Οι επιπτώσεις ήταν άμεσες. Επτά φιλανθρωπικοί οργανισμοί έκοψαν δεσμούς με Σάρα, δούκισσα της Υόρκης, ενώ άλλοι εξετάζουν την επανεξέταση της συνεργασίας τους.

Το παιδιατρικό νοσοκομείο Julia’s House ήταν το πρώτο που ανακοίνωσε τη διακοπή της σχέσης τους, υποστηρίζοντας ότι η αλληλογραφία καθιστά «ακατάλληλη τη συνέχιση της ιδιότητάς της ως προστάτιδας».

Το Natasha Allergy Research Foundation δήλωσε ότι απομακρύνει τη Φέργκιουσον καθώς ένιωσε «αναστατωμένο» από τις αποκαλύψεις.

Ακολούθησε το Prevent Breast Cancer, το οποίο υπογράμμισε: «Η δούκισσα της Υόρκης δεν είναι πλέον προστάτιδα του Prevent Breast Cancer. Την έχουμε ενημερώσει για αυτή την απόφαση και την ευχαριστούμε για τη μέχρι τώρα στήριξή της».

Στη συνέχεια, το Children’s Literacy Charity ζήτησε από τη Φέργκιουσον να αποχωρήσει, κάνοντας λόγο για «ακατάλληλο» ρόλο, ενώ το Teenage Cancer Trust, του οποίου υπήρξε ενεργή προστάτιδα από το 1990, ακολούθησε το ίδιο μονοπάτι, παρά το γεγονός ότι οι κόρες της, πριγκίπισσα Βεατρίκη και πριγκίπισσα Ευγενία, εξακολουθούν να στηρίζουν τον οργανισμό.

Το τελειωτικό πλήγμα ήρθε από το British Heart Foundation, που έσπευσε να αφαιρέσει τη φωτογραφία της από την ιστοσελίδα του, δηλώνοντας: «Η Σάρα, Δούκισσα της Υόρκης, δεν υπηρετεί πλέον ως πρέσβειρα. Είμαστε ευγνώμονες για τη στήριξή της στο έργο μας και την ευχαριστούμε για τις προσπάθειές της».

Λίγο αργότερα, το National Foundation For Retired Service Animals ανακοίνωσε ότι «από κοινού συμφωνήθηκε» να αποχωρήσει από τη θέση της προστάτιδας «με άμεση ισχύ».

Οι φωτογραφίες που την «έκαψαν»

Οι νέες φωτογραφίες με το προσωπικό του Επστάιν κάνουν ακόμη πιο ασφυκτική την πίεση.

Η Φέργκιουσον ποζάρει με τον οδηγό ΤζοΤζο Φοντανίγια και την οικονόμο Τζουν-Λιν Φοντανίγια στο αρχοντικό του Έπσταϊν, αξίας 60 εκατομμυρίων λιρών, στη Νέα Υόρκη.

Στις φωτογραφίες η δούκισσα της Υόρκης χαμογελά δίπλα στον ΤζοΤζο Φοντανίγια σε δρόμο του Μανχάταν, ενώ σε άλλη αγκαλιάζει τη σύζυγό του, Τζουν-Λιν, και σε τρίτη ποζάρει με τους δύο μαζί.

Σε αρκετές λήψεις η ίδια και ο πρίγκιπας Άντριου αγκαλιάζουν το ζευγάρι, γεγονός που καταδεικνύει τη στενή σχέση τους με το περιβάλλον του.

Οι εικόνες είχαν αναρτηθεί το 2010 στο Facebook, χρονιά που ο Άντριου υποστήριξε ότι είχε διακόψει τη φιλία του με τονΕπστάιν, αν και πιθανόν να είχαν ληφθεί νωρίτερα.

Σε συνέντευξή της στην Evening Standard τον Μάρτιο του 2011, η Σάρα είχε χαρακτηρίσει «γιγαντιαίο σφάλμα κρίσης» την αποδοχή 15.000 λιρών από τον Επστάιν για την αποπληρωμή χρεών.

Όμως, τον επόμενο μήνα του έστειλε ένα ακόμη email, στο οποίο τον περιέγραφε ως «υπέρτατο φίλο» και παραδεχόταν ότι μίλησε δημοσίως εναντίον του μόνο επειδή φοβόταν ότι η καριέρα της ως συγγραφέας παιδικών βιβλίων θα κατέρρεε.

Αναφερόμενη στον χαρακτηρισμό «παιδόφιλος», σημείωνε: «Δεν είπα, απολύτως δεν είπα, τη λέξη από “π” για σένα αλλά κατανοώ ότι αναφέρθηκε ότι το έκανα».

Και πρόσθετε ότι τόσο εκείνη όσο και ο Επστάιν «είμαστε και οι δύο στο στόχαστρο» και «κατηγορούμαστε για πράγματα που δεν έχουμε κάνει».

Εκπρόσωπος της δούκισσας της Υόρκης τόνισε: «Λυπάται βαθύτατα για οποιαδήποτε σχέση μαζί του και αποστρέφεται την παιδοφιλία. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στη στήριξη ευάλωτων νέων ανθρώπων. Όπως πολλοί άλλοι, παραπλανήθηκε από τα ψέματά του».

Συναντήσεις με τον Επστάιν

Ο Άντριου τον γνώριζε για τουλάχιστον μία δεκαετία και φαίνεται να είχαν επαφές ακόμη και μετά το 2010, παρά την περιβόητη συνέντευξή του στο BBC όπου ισχυρίστηκε ότι έληξε τη φιλία τους.

Αρχεία πτήσεων αποδεικνύουν ότι η Σάρα τον είχε συναντήσει το 1998 στις Μπαχάμες, όπου ταξίδευε με τις κόρες της, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι τον επισκέφτηκε ακόμη και κατά τη διάρκεια του κατ’ οίκον περιορισμού του για σεξουαλικά εγκλήματα το 2008-2009.

Σε ημερολόγιο του Μαρτίου 2010, η βοηθός του Επστάιν σημείωνε: «Πρέπει ακόμη να προσπαθήσω να κανονίσω τη δούκισσα για Τρίτη ή Τετάρτη (έχω στείλει email στην βοηθό της, Αμάντα, σχετικά με μια συνάντηση)». Ο ίδιος απάντησε: «Δούκισσα οποτεδήποτε».

Παρά το σάλο, εκπρόσωπος της Φέργκιουσον αρνήθηκε να σχολιάσει, αν και είναι προφανές ότι οι εξελίξεις τη χτυπούν σκληρά. Η ίδια είχε συνηθίσει να αυτοπροβάλλεται ως «παγκόσμια φιλάνθρωπος», παρά τις αποτυχημένες επιχειρηματικές της κινήσεις και τη σπάταλη ζωή της που την έφεραν δύο φορές στα πρόθυρα χρεοκοπίας.

Ανησυχία στο Μπάκιγχαμ

Στο Μπάκιγχαμ επικρατεί ανησυχία, παρότι η Φέργκιουσον δεν έχει επίσημο ρόλο και το Παλάτι δεν ελέγχει όσα λέει ή κάνει. Τα τελευταία χρόνια είχε επανενταχθεί σε ανεπίσημες οικογενειακές εκδηλώσεις, όπως η πορεία προς την εκκλησία στο Σάντριγχαμ τα Χριστούγεννα και το Πάσχα στο Ουίνδσορ, ενώ πρόσφατα παρέστη μαζί με τον Άντριου στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ.

Ο πρίγκιπας Άντριου δεν λαμβάνει δημόσια κονδύλια ούτε χρηματοδοτούμενη ασφάλεια, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος τού αφαίρεσε και το προσωπικό επίδομα που λάμβανε, προσπαθώντας να τον αναγκάσει να εγκαταλείψει το Royal Lodge και να υιοθετήσει πιο λιτό βίο.

Ο Κάρολος μάλιστα του πρότεινε να επαναφέρει τη χρηματοδότησή του εφόσον συμμορφωθεί και να τον βοηθήσει με τα έξοδα της ιδιωτικής φύλαξης.

Η νέα κρίση, ωστόσο, ίσως λειτουργήσει υπέρ του μονάρχη. Υπάρχει η εκτίμηση ότι λόγω των οικονομικών δυσκολιών του Άντριου, η Φέργκιουσον είναι εκείνη που συνεισφέρει περισσότερο και τον στηρίζει.

Αν οι δικές της δραστηριότητες πληγούν, τότε οι δυο τους ίσως αναγκαστούν να κάνουν έναν πιο λιτό βίο και να ζητήσουν τη βοήθεια του Καρόλου.