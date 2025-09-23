Χριστούγεννα 2025: Ποιοι μπορούν να κάνουν φέτος διακοπές με φθηνά voucher και πώς

Κατερίνα Φεσσά

οικονομία

Ζαγοροχώρια

Με φθηνά vouchers ύψους 150 ευρώ-600 ευρώ μπορούν να κάνουν φέτος διακοπές χιλιάδες πολίτες σε διάφορους προορισμούς της χώρας κατά την περίοδο Χριστουγέννων μέσω τεσσάρων ειδικών προγραμμάτων για τον τουρισμό.

Της Κατερίνας Φεσσά

Αυτό αφορά στους δικαιούχους των προγραμμάτων του « Τουρισμός για Όλους », του «Thessaly Pass Α 2025», του «Thessaly Pass B 2025» και του «Evros Pass 2025» που δεν έχουν εξαργυρώσει ακόμη τα σχετικά voucher αλλά μπορούν να το κάνουν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025.

Τα προγράμματα

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για τα προγράμματα τα εξής:

1) Τουρισμός για Όλους

α.Οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει να εξαργυρώσουν έως το τέλος του τρέχοντος έτους το voucher των 200 ευρώ -600 ευρώ για φθηνές διακοπές σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα της χώρας.

β.Τα τουριστικά καταλύματα

Δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα λίστα με συμβεβλημένα τουριστικά καταλύματα. Δηλαδή θα πρέπει οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις/καταλύματα, οι κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού, τα Camping και τα Timeshare Real Estate κλπ να δηλώσουν στην Εφορία τον κατάλληλο κωδικό κατηγορίας εμπόρου προκειμένου να μπορούν να δεχτούν την ψηφιακή κάρτα του δικαιούχου του προγράμματος.

γ.Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα

Αυτή λειτουργεί μόνο για την περίοδο που έχει επιλέξει ο δικαιούχος να κάνει διακοπές. Με άλλα λόγια κάποιος μπορεί να εξαργυρώσει το ποσό που του έχει πιστωθεί μόνο για την περίοδο που έχει δηλώσει και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει αυτό που του αναλογεί.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως κάποιος μπορεί να έχει επιλέξει τη χαμηλή τουριστική περίοδο 1η Οκτωβρίου του 2025- 31 Δεκεμβρίου του 2025 για να κάνει διακοπές μέσω του προγράμματος. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί κανείς να το εκμεταλλευτεί και να ταξιδέψει σε εγχώριο προορισμό της αρεσκείας την περίοδο των Χριστουγέννων.

δ.Οι διανυκτερεύσεις                    

Στο πρόγραμμα δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά στον αριθμό διανυκτερεύσεων.

2) Thessaly Pass Α 2025

Το πρόγραμμα αφορά συγκεκριμένες περιοχές της Θεσσαλίας δηλαδή: τον δήμο Νοτίου Πηλίου, τον  δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου και τον δήμο Βόλου και οι δικαιούχοι παίρνουν voucher ύψους 150 ευρώ σε άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα. Και μάλιστα όσοι έχουν επιλέξει την τρίτη φάση του προγράμματος (Νοεμβρίου  -Δεκεμβρίου 2025) θα μπορούν να κάνουν διακοπές κατά το διάστημα των Χριστουγέννων με την επιταγή.

3) ThessalyPass Β 2025

Οι δικαιούχοι του προγράμματος λαμβάνουν voucher ύψους 150 ευρώ σε άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα και μπορούν να κάνουν διακοπές την περίοδο των Χριστουγέννων -εάν έχουν επιλέξει την τρίτη φάση του προγράμματος (Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2025)-  στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα:

  • Στον δήμο Λήμνος Λίμνης Πλαστήρα
  • Στον δήμο Αγιάς
  • Στον δήμο Τεμπών
  • Στον  δήμος Πύλης (πλην Δημοτικών Ενοτήτων Γόμφων και Πιαλείων)
  • Στον δήμο Μετεώρων

4) «EvrosPass 2025»

Voucher ύψους 200 ευρώ χορηγείται στην άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα του δικαιούχου. Παράλληλα τονίζεται πως το πρόγραμμα αφορά τον δήμο Σουφλίου και τη δημοτική Ενότητα Φερών του δήμου Αλεξανδρούπολης. Και όσοι δικαιούχοι έχουν κάνει διαλέξει την τρίτη φάση του προγράμματος (Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2025) μπορούν να απολαύσουν τις διακοπές κατά την περίοδο των Χριστουγέννων με την επιταγή στους παραπάνω προορισμούς.

 

 

