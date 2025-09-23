Οι αθλητικές μεταδόσεις 23/9/2025

Το ματς Άρης – Μαρκό για το Κύπελλο Ελλάδας ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/09/2025):

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Λορέντζο Μουζέτι – Αλεχάντρο Ταμπίλο ATP 250

14:30 COSMOTE SPORT 7 HD Βαλεντίν Ρόγιερ – Αλεξάντερ Μπουμπλίκ ATP 250

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Άρης – Μαρκό Κύπελλο Ελλάδας

20:00 Novasports Start Εσπανιόλ – Βαλένθια La Liga

20:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Τζιρόνα La Liga

21:45 COSMOTE SPORT 8 HD Φόλκερκ – Χιμπέρνιαν Scottish Premiership

22:00 Action 24 Λίβερπουλ – Σαουθάμπτον Λιγκ Καπ Αγγλίας

22:00 Novasports 2HD Μίλαν – Λέτσε Coppa Italia

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Μπενφίκα – Ρίο Άβε Liga Portugal

22:30 Novasports Prime Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

22:30 Novasports 1HD Σεβίλλη – Βιγιαρεάλ La Liga

