Θεσσαλονίκη: Αρπαγή 15χρονου την ώρα που πήγαινε στο σχολείο του – Οι δράστες του ζήτησαν να τους καταβάλει 10.000 ευρώ εντός δύο εβδομάδων

Θύμα απίστευτης επίθεσης έπεσε το πρωί της Δευτέρας στην Θεσσαλονίκη ένας 15χρονος μαθητής, την ώρα που πήγαινε στο σχολείο του. Δύο κουκουλοφόροι τον άρπαξαν, τον έβαλαν με τη βία σε βαν, τον χτύπησαν, τον λήστεψαν και στη συνέχεια τον απείλησαν πως αν δεν τους δώσει 10.000 ευρώ μέσα σε δύο εβδομάδες, θα τον σκοτώσουν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Open και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», ο μαθητής κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι όλα ξεκίνησαν όταν τον πλησίασε ένα λευκό βαν στη διαδρομή προς το σχολείο. Από το όχημα βγήκε ένας άνδρας με κουκούλα τύπου «full face» και τον χτύπησε, αναγκάζοντάς τον να καθίσει στις πίσω θέσεις. Ο οδηγός, που επίσης είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, μόλις βεβαιώθηκε ότι ο ανήλικος βρισκόταν στο βαν, έβαλε μπρος και κατευθύνθηκε προς την περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα Ασπροβάλτας.

Καθ’ όλη τη διαδρομή, ο συνοδηγός απειλούσε συνεχώς τον 15χρονο, του πήρε με τη βία τα 50 ευρώ που είχε μαζί του και τον προειδοποίησε ότι αν δεν καταβάλει το ποσό των 10.000 ευρώ μέσα σε δύο εβδομάδες, θα τον σκοτώσει. Με την ίδια απειλή τον τρόμαξε λέγοντάς του πως το ίδιο θα συμβεί, αν αποκαλύψει το περιστατικό στην αστυνομία.

Λίγο πριν τον αφήσουν ελεύθερο, οι δράστες πέταξαν τη ζακέτα του και το κινητό του, το οποίο βρέθηκε με σπασμένη οθόνη στο σημείο. Ο μαθητής, σοκαρισμένος, πήγε στο Α.Τ. Βόλβης μαζί με τους γονείς του και κατήγγειλε όσα έζησε. Εκεί αναγνώρισε τον συνοδηγό, ο οποίος, όπως είπε, δεν του ήταν άγνωστος. Πρόκειται για έναν 18χρονο, που μόλις δύο ημέρες νωρίτερα είχε απαιτήσει από τον ανήλικο να του δώσει 500 ευρώ με απειλές.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 18χρονο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεργού του. Παράλληλα, διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση για τα τραύματα που φέρει το παιδί.

07:47 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

