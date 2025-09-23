Πόλεμος στην Ουκρανία: Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει πως δυνάμεις του κατέλαβαν οικισμό στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, διαψεύδει το Κίεβο

Enikos Newsroom

διεθνή

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει πως δυνάμεις του κατέλαβαν οικισμό στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, διαψεύδει το Κίεβο

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες Δευτέρα (23/9) πως δυνάμεις του κατέλαβαν τον οικισμό Καλίνιφσκε στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας.

Ωστόσο, εκπρόσωπος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων διέψευσε τη συγκεκριμένη αναφορά, υπογραμμίζοντας ότι η προώθηση των ρωσικών στρατευμάτων στην περιοχή είναι μικρότερη από ό,τι ισχυρίζεται η Μόσχα. Ο ουκρανικός στρατός φέρεται να έχει εξαπολύσει αντεπίθεση σε τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ, όπου μαίνονται οι συγκρούσεις.

Τριάμισι χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι δυνάμεις της Μόσχας ελέγχουν περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας. Η Ρωσία έχει ανακοινώσει την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών – Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια – παρότι τα στρατεύματά της δεν τις ελέγχουν πλήρως.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια παράξενη αντίδραση μπορεί να προκαλέσει στο σώμα μας το κλάμα ενός μωρού – Τι αποκάλυψε μελέτη

Η 2η πιο συχνή λοίμωξη που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους-Συμπτώματα, διάγνωση, θεραπεία

Τι θα σήμαινε για την χώρα μια αύξηση του βασικού μισθού κατά 30%, σύμφωνα με τον Στουρνάρα

Πολεοδομίες: Τι προτείνει ο πρόεδρος του ΤΕΕ

Πρώτη ματιά στην εφαρμογή Google Home με το Gemini – Έρχεται με πολλές δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
04:59 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα με το οποίο χαρακτηρίζει την Antifa «τρομοκρατική οργάνωση»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο χ...
04:35 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Ρωσία: Καταρρίφθηκαν 21 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε χθες Δευτέρα 21 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που...
04:25 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν λέει πως θα επιδιώξει πιο εντατικά την ενίσχυση των σχέσεων με την Κίνα

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι θα επιδιώξει «πιο εντατικά» την ενίσχυση...
04:10 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Δανία: Αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης – Είχε ανασταλεί επί 5 ώρες λόγω drones

Αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, η οποία είχε ανασ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος