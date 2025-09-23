Μετά την Κοπεγχάγη και το αεροδρόμιο του Όσλο ανέστειλε τη λειτουργία του μετά τον εντοπισμό drones στην περιοχή

Enikos Newsroom

διεθνή

Μετά την Κοπεγχάγη και το αεροδρόμιο του Όσλο ανέστειλε τη λειτουργία του μετά τον εντοπισμό drones στην περιοχή

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η εμφάνιση drones στον εναέριο χώρο της Κοπεγχάγης και του Όσλο, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία και των δύο αεροδρομίων. Οι αρχές προχώρησαν σε αυστηρά μέτρα ασφαλείας, προκαλώντας καθυστερήσεις και εκτροπές πτήσεων.

Στη Νορβηγία, η υπεύθυνη Τύπου του αεροδρομίου του Όσλο, Καρολάιν Πέντερσεν, δήλωσε στο κρατικό δίκτυο NRK ότι «το αεροδρόμιο του Όσλο και ο εναέριος χώρος πάνω από αυτό έκλεισαν λόγω εντοπισμού drone». Όλες οι πτήσεις με προορισμό την πόλη κατευθύνθηκαν σε άλλα αεροδρόμια, ενώ το κλείσιμο αναμένεται να ισχύσει έως τις 05:00 τα ξημερώματα της Τρίτης (06:00 ώρα Ελλάδας).

Νωρίτερα, το αεροδρόμιο Kastrup στην Κοπεγχάγη είχε κλείσει επίσης, καθώς 2-3 μεγάλα drones εμφανίστηκαν στον ουρανό πάνω από την πρωτεύουσα της Δανίας. Η λειτουργία ανεστάλη στις 20:26 (21:26 ώρα Ελλάδας), με αποτέλεσμα περίπου 35 πτήσεις να εκτραπούν σε άλλους προορισμούς, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightRadar. Αργότερα το αεροδρόμιο ανακοίνωσε ότι επαναλειτουργεί, ωστόσο προειδοποίησε για «καθυστερήσεις και ακυρώσεις αναχωρήσεων» και κάλεσε τους επιβάτες «να παραμένουν σε επαφή με τις αεροπορικές τους εταιρείες».

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης τόνισε ότι εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας για την αναγνώριση των drones, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Μία από τις πτήσεις που εκτράπηκαν από το Όσλο, προερχόμενη από το Παρίσι, κατευθύνθηκε προς την Κοπεγχάγη.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις που έπληξαν τα συστήματα check-in στα αεροδρόμια των Βρυξελλών, του Βερολίνου και του Λονδίνου, ενώ η Ευρώπη βρίσκεται ήδη σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού.

Η ανησυχία έχει ενταθεί από την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας και της Ρουμανίας από ρωσικά drones νωρίτερα αυτόν τον μήνα, γεγονός που οδήγησε το ΝΑΤΟ να ανακοινώσει ενίσχυση της άμυνας στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα σημερινά περιστατικά σε Δανία και Νορβηγία σχετίζονται με τη Ρωσία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια παράξενη αντίδραση μπορεί να προκαλέσει στο σώμα μας το κλάμα ενός μωρού – Τι αποκάλυψε μελέτη

Η 2η πιο συχνή λοίμωξη που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους-Συμπτώματα, διάγνωση, θεραπεία

Τι θα σήμαινε για την χώρα μια αύξηση του βασικού μισθού κατά 30%, σύμφωνα με τον Στουρνάρα

Πολεοδομίες: Τι προτείνει ο πρόεδρος του ΤΕΕ

Πρώτη ματιά στην εφαρμογή Google Home με το Gemini – Έρχεται με πολλές δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
04:35 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Ρωσία: Καταρρίφθηκαν 21 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε χθες Δευτέρα 21 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που...
04:25 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν λέει πως θα επιδιώξει πιο εντατικά την ενίσχυση των σχέσεων με την Κίνα

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι θα επιδιώξει «πιο εντατικά» την ενίσχυση...
04:10 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Δανία: Αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης – Είχε ανασταλεί επί 5 ώρες λόγω drones

Αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, η οποία είχε ανασ...
03:10 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Axios: O Ντόναλντ Τραμπ θα παρουσιάσει σε ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται σήμερα, Τρίτη (23/5), να παρουσιάσει σε ηγέτες ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος