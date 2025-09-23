Μετά την Κοπεγχάγη και το αεροδρόμιο του Όσλο ανέστειλε τη λειτουργία του μετά τον εντοπισμό drones στην περιοχή

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η εμφάνιση drones στον εναέριο χώρο της Κοπεγχάγης και του Όσλο, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία και των δύο αεροδρομίων. Οι αρχές προχώρησαν σε αυστηρά μέτρα ασφαλείας, προκαλώντας καθυστερήσεις και εκτροπές πτήσεων.

Στη Νορβηγία, η υπεύθυνη Τύπου του αεροδρομίου του Όσλο, Καρολάιν Πέντερσεν, δήλωσε στο κρατικό δίκτυο NRK ότι «το αεροδρόμιο του Όσλο και ο εναέριος χώρος πάνω από αυτό έκλεισαν λόγω εντοπισμού drone». Όλες οι πτήσεις με προορισμό την πόλη κατευθύνθηκαν σε άλλα αεροδρόμια, ενώ το κλείσιμο αναμένεται να ισχύσει έως τις 05:00 τα ξημερώματα της Τρίτης (06:00 ώρα Ελλάδας).

BREAKING: Massive police operations underway as large drones appear in the skies over Copenhagen, Stockholm and Oslo. At least 3-4 very large drones have shut down northern Europe’s largest airport Kastrup (Copenhagen). Drones also spotted over military facilities in Oslo pic.twitter.com/3y880Km1QA — AlexandruC4 (@AlexandruC4) September 22, 2025

Νωρίτερα, το αεροδρόμιο Kastrup στην Κοπεγχάγη είχε κλείσει επίσης, καθώς 2-3 μεγάλα drones εμφανίστηκαν στον ουρανό πάνω από την πρωτεύουσα της Δανίας. Η λειτουργία ανεστάλη στις 20:26 (21:26 ώρα Ελλάδας), με αποτέλεσμα περίπου 35 πτήσεις να εκτραπούν σε άλλους προορισμούς, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightRadar. Αργότερα το αεροδρόμιο ανακοίνωσε ότι επαναλειτουργεί, ωστόσο προειδοποίησε για «καθυστερήσεις και ακυρώσεις αναχωρήσεων» και κάλεσε τους επιβάτες «να παραμένουν σε επαφή με τις αεροπορικές τους εταιρείες».

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης τόνισε ότι εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας για την αναγνώριση των drones, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Μία από τις πτήσεις που εκτράπηκαν από το Όσλο, προερχόμενη από το Παρίσι, κατευθύνθηκε προς την Κοπεγχάγη.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις που έπληξαν τα συστήματα check-in στα αεροδρόμια των Βρυξελλών, του Βερολίνου και του Λονδίνου, ενώ η Ευρώπη βρίσκεται ήδη σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού.

VIDEO 🚨 Unidentified drone spotted flying dangerously low over Copenhagen Airport, Denmark pic.twitter.com/JgxTlT5L69 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 22, 2025

Η ανησυχία έχει ενταθεί από την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας και της Ρουμανίας από ρωσικά drones νωρίτερα αυτόν τον μήνα, γεγονός που οδήγησε το ΝΑΤΟ να ανακοινώσει ενίσχυση της άμυνας στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα σημερινά περιστατικά σε Δανία και Νορβηγία σχετίζονται με τη Ρωσία.