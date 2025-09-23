Δήμητρα Νικητέα: «Αν θέλει κάποιος να με εκμεταλλευτεί, έχει το δικαίωμα να το κάνει»

Η Δήμητρα Νικητέα μίλησε στην κάμερα του «Πρωίαν σε Είδον» για την ευαλωτότητά της και τις φοβίες που τη συνοδεύουν. Η κωμικός που ασχολείται με το stand up παραδέχτηκε πως δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από μάσκες.

«Αν η ζωή μου ήταν ταινία θα ήταν το Χάτσικο. Προσμένω έναν κόσμο που θα με αποδεχτεί έτσι όπως είμαι. Παραδέχομαι την πιο τρωτή πλευρά μου, έχω μπολιαστεί με φοβίες. Δε θεωρώ πλέον ότι ο κόσμος απαραίτητα θα σε εκμεταλλευτεί.

Αν θέλει κάποιος να με εκμεταλλευτεί – αυτό δεν είναι πρόσκληση, ελάτε να με εκμεταλλευτείτε – έχει το δικαίωμα να το κάνει. Δεν μπορώ να μπαίνω σε μάσκες και να λέω ότι είμαι δυναμική», είπε η Δήμητρα Νικητέα.