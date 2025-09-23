Ουκρανία: Η ελιτ μονάδα «φαντασμάτων» κατέστρεψε για πρώτη φορά ρωσικά αεροσκάφη και ελικόπτερο στην Κριμαία – Δείτε το βίντεο

Η Ουκρανία ανακοίνωσε νέα πλήγματα σε καίριους στόχους της ρωσικής αεροπορίας στην κατεχόμενη Κριμαία, με την στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (HUR) να κάνει λόγο για ιστορικό ορόσημο.

Η HUR γνωστοποίησε τη Δευτέρα ότι η ειδική της μονάδα «Φαντάσματα» (Ghosts) κατέστρεψε δύο ρωσικά ανθυποβρυχιακά αμφίβια αεροσκάφη Be-12 «Chaika» και ένα ελικόπτερο Mi-8, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου.

«Αυτή είναι η πρώτη καταστροφή αεροσκαφών Be-12 στην ιστορία», τόνισε η υπηρεσία, υπογραμμίζοντας τη σημασία του χτυπήματος.

Το Be-12, γνωστό και ως «Γλάρος», αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1950 και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται περιορισμένα από τον ρωσικό Στόλο της Μαύρης Θάλασσας, καθώς διαθέτει εξειδικευμένα συστήματα για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση υποβρυχίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιδρομή είχε στόχο την αεροπορία του ρωσικού ναυτικού στην Κριμαία. Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για το ακριβές σημείο των πληγμάτων ούτε για τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν.

Ωστόσο, η HUR δημοσίευσε βίντεο που καταγράφει την επίθεση: ένα drone πλησιάζει γρήγορα τα ρωσικά αεροσκάφη, πριν ακολουθήσει ισχυρή έκρηξη. Δύο Be-12 και ένα Mi-8 που βρίσκονταν σταθμευμένα στο αεροδρόμιο πλήττονται διαδοχικά.

While Russian aircraft violated Estonian airspace, Ukraine destroyed Russian helicopters in Crimea. Ukraine’s spy unit “Ghosts” destroyed 3 Russian Mi-8 helicopters and a costly “Nebo-U” radar. Ukraine keeps shrinking Russia’s air fleet on the occupied peninsula. pic.twitter.com/UIPw50TKnH — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) September 21, 2025



Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει τον ισχυρισμό της HUR, ενώ οι αναφορές από το πεδίο δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα από την Kyiv Post. Στην ανακοίνωσή της η HUR σημείωσε πως «Ο ένοπλος αγώνας συνεχίζεται», κλείνοντας με το «Δόξα στην Ουκρανία».

Μία ημέρα νωρίτερα, η HUR είχε αναφέρει ότι έπληξε ελικόπτερα Mi-8 και ραντάρ Nebo-U στην κατεχόμενη Κριμαία, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των αεροπορικών επιθέσεων της Ουκρανίας στην περιοχή.

Αν και οι ημερομηνίες δεν έγιναν γνωστές, η υπηρεσία έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από drones με θερμικές κάμερες που κατέγραψαν τις επιθέσεις. Στην ενημέρωση της Κυριακής, η HUR υποστήριξε ότι κατέστρεψε τρία Mi-8 και «ένα ακριβό ρωσικό 55Zh6U ‘Nebo-U’ ραντάρ».

Οι επιθέσεις στην Κριμαία έχουν κλιμακωθεί τους τελευταίους μήνες.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η HUR είχε ανακοινώσει την καταστροφή ενός 48Ya6-K1 «Podlet» ραντάρ και ενός RLM-M module του συστήματος 55Zh6M «Nebo-M», καθώς και περισσότερων Mi-8 και ενός ρυμουλκού σκάφους.

Σύμφωνα με αναφορές, σε μία από τις επιθέσεις χρησιμοποιήθηκε το νέο ουκρανικό βλήμα Flamingo.

Πηγή: Kyiv Post