Φωτιά στην Πάρνηθα κοντά στο καταφύγιο Μπάφι – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

Φωτιά στην Πάρνηθα κοντά στο καταφύγιο Μπάφι – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
Πηγή φωτογραφίας: Πυρκαγιά Ενημέρωση, facebook

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική ύστερα από κλήση για φωτιά που ξέσπασε στην Πάρνηθα, κοντά στο καταφύγιο Μπάφι. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις με 25 οχήματα, 80 πυροσβέστες και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, οι οποίοι δίνουν μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση σε πλαγιά, όμως η εγγύτητα της εστίας στο καταφύγιο προκαλεί ανησυχία. Το έργο των πυροσβεστών διευκολύνει το γεγονός ότι στην περιοχή δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι, κάτι που μειώνει τον κίνδυνο εξάπλωσης των φλογών.

Την ίδια ώρα, η Τροχαία ανακοίνωσε τη διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ με κατεύθυνση προς το καζίνο, ώστε να διευκολυνθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και να προστατευθούν οι πολίτες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια παράξενη αντίδραση μπορεί να προκαλέσει στο σώμα μας το κλάμα ενός μωρού – Τι αποκάλυψε μελέτη

Η 2η πιο συχνή λοίμωξη που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους-Συμπτώματα, διάγνωση, θεραπεία

Τι θα σήμαινε για την χώρα μια αύξηση του βασικού μισθού κατά 30%, σύμφωνα με τον Στουρνάρα

Πολεοδομίες: Τι προτείνει ο πρόεδρος του ΤΕΕ

Πρώτη ματιά στην εφαρμογή Google Home με το Gemini – Έρχεται με πολλές δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:06 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Πρέβεζα: Φωτιά σε διαμέρισμα 4ου ορόφου ύστερα από έκρηξη φιάλης – ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, ύστερα από έκρηξη φιάλης π...
23:26 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Πέθανε ο Γιώργος Σταυρόπουλος – Ο «Μίστερ εθνικά μπούτια» που άφησε εποχή στα ’90s

Ο Γιώργος Σταυρόπουλος, μια από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες της trash τηλεόρασης των ’90s...
23:08 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Βοιωτία: Μετανιωμένη η 62χρονη που έθαψε την μητέρα της – Τι λέει ο ανιψιός της γυναίκας που χρησιμοποίησε για να μπερδέψει τους αστυνομικούς

Μετανιωμένη εμφανίζεται η 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ από την Βοιωτία, που ομολόγησε πως έθαψε την...
22:52 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Εξάρχεια: Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και άρπαξαν μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας 45.000 ευρώ – «Ήταν τόσο πειστικός» λέει το θύμα

Το γνωστό κόλπο με τους μαϊμού υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ χρησιμοποίησαν επιτήδειοι για να εξαπατήσ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος