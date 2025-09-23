Φωτιά στην Πάρνηθα κοντά στο καταφύγιο Μπάφι – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική ύστερα από κλήση για φωτιά που ξέσπασε στην Πάρνηθα, κοντά στο καταφύγιο Μπάφι. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις με 25 οχήματα, 80 πυροσβέστες και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, οι οποίοι δίνουν μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση σε πλαγιά, όμως η εγγύτητα της εστίας στο καταφύγιο προκαλεί ανησυχία. Το έργο των πυροσβεστών διευκολύνει το γεγονός ότι στην περιοχή δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι, κάτι που μειώνει τον κίνδυνο εξάπλωσης των φλογών.

Την ίδια ώρα, η Τροχαία ανακοίνωσε τη διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ με κατεύθυνση προς το καζίνο, ώστε να διευκολυνθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και να προστατευθούν οι πολίτες.