Ανακαλύφθηκε «χαμένος» ναός 2.600 ετών σε αρχαία πόλη του Πόντου – Το μυστηριώδες ιερό της θεάς Κυβέλης που είναι φτιαγμένο από ηφαιστειακό λίθο

Ανακαλύφθηκε μυστηριώδης ναός σε αρχαία ελληνική πόλη Αμάσσεια
Photo: IHA

Αρχαιολόγοι στην Τουρκία, έφεραν στο φως έναν μυστηριώδες ιερό χώρο ηλικίας 2.600 ετών, στο Oluz Höyük στην αρχαία πόλη του Πόντου, Αμάσεια, ο οποίος δεν αναφέρεται σε κανένα κείμενο αρχαίων ιστορικών, όπως του Ηροδότου ή του Στράβωνα. Η ανακάλυψη αποκαλύπτει στοιχεία για το θρησκευτικό τοπίο της Κεντρικής Ανατολίας στη διάρκεια της Εποχής του Σιδήρου.

Οι ανασκαφές, οι οποίες διεξάγονται εδώ και 19 χρόνια, με επικεφαλής τον καθηγητή Δρ. Şevket Dönmez από το πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, αποκάλυψαν το ιερό της μυστηριώδους θεάς Κουμπάμπα (Κυβέλης), ένα μνημειακό λατρευτικό σύμπλεγμα που ανάγεται στην εποχή της Φρυγίας. Ο χώρος περιλαμβάνει βωμούς, έναν ιερό θάλαμο και μια συμβολική, λατρευτική πέτρα που απεικονίζει τη θεά Κυβέλη.

«Γι’ αυτό τον έχουμε χαρακτηρίσει χαμένο ναό», εξηγεί ο Dönmez. «Κανένας συγγραφέας της αρχαιότητας δεν έχει κάνει αναφορά στο ιερό της Κυβέλης στο Oluz Höyük. Και να που βρισκόμαστε μπροστά σ’ ένα τεράστιο, αινιγματικό θρησκευτικό σύστημα, στη στέπα της Ανατολίας».

Ανακαλύφθηκε μυστηριώδης ναός σε αρχαία ελληνική πόλη Αμάσσεια
Photo: IHA

Ηφαιστειακή προέλευση

Οι αναλύσεις έδειξαν ότι το ιερό χτίστηκε με λεπτόκοκκα, πρασινωπά μπλοκ τόφφου—την ίδια ηφαιστειακή πέτρα που εξορυσσόταν στην αρχαιότητα στο Ντογάντεπε, περίπου 10 χλμ. μακριά. «Τα πετρογραφικά χαρακτηριστικά των λίθων του ιερού και των δειγμάτων από το λατομείο είναι ταυτόσημα», σημειώνει ο δρ. Ερσίν Καϊγισίζ, αστρογεωλόγος της ερευνητικής ομάδας. «Επιλέχθηκαν όχι μόνο για το χρώμα τους, αλλά και επειδή ήταν πιο εύκολο να διαμορφωθούν και να μεταφερθούν».

Ανακαλύφθηκε μυστηριώδης ναός σε αρχαία ελληνική πόλη Αμάσσεια
Photo: IHA

Οι αναλύσεις επαληθεύουν ότι, ο ναός χτίστηκε με από πρασινωπά, λεπτόκοκκα τμήματα τόφφου – η ίδια ηφαιστειακή πέτρα που εξορυσσόταν από λατομεία της αρχαιότητας στο Doğantepe, σε απόσταση 10 χιλιομέτρων.

«Τα πετρογραφικά μοτίβα των λίθων του ναού είναι πανομοιότυπα με τα δείγματα από το λατομείο», σημείωσε ο Δρ. Ersin Kaygısız, αστρογεωλόγος που συμμετείχε στην μελέτη.
«Δεν επιλέχθηκαν μόνο με βάση το χρώμα, αλλά και επειδή ήταν πιο εύκολη η επεξεργασία και η μεταφορά τους».

Ανακαλύφθηκε μυστηριώδης ναός σε αρχαία ελληνική πόλη Αμάσσεια
Photo: IHA

«Κληρονομιά για το Μέλλον»

Με την υποστήριξη του τουρκικού υπουργείου πολιτισμού και τουρισμού, οι ανασκαφές που διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος “Κληρονομιά για το Μέλλον” έχουν αποκαλύψει ότι σχεδόν το 90% της μνημειακής αρχιτεκτονικής του Oluz Höyük, κατασκευάστηκε από την εντυπωσιακή αυτή, ηφαιστειακή πέτρα.
Η ανακάλυψη αναδεικνύει τα βαθιά στρώματα του πολιτισμού της Ανατολίας. Το ίδιο το Oluz Höyük, έχει ηλικία περίπου 6.500 χρόνια. Ωστόσο, ο ναός της Εποχής του Σιδήρου, αποτελεί σήμερα μια μοναδική ανακάλυψη, χωρίς προηγούμενο στις γραπτές πηγές της ιστορίας.

