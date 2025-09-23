Πρέβεζα: Φωτιά σε διαμέρισμα 4ου ορόφου ύστερα από έκρηξη φιάλης – ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, ύστερα από έκρηξη φιάλης που προκάλεσε μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, στην Πρέβεζα.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα του 4ου ορόφου πολυκατοικίας και αμέσως ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε γρήγορα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικά οχήματα (5, με 10 πυροσβέστες), ενώ παράλληλα κινητοποιήθηκαν και δυνάμεις της Αστυνομίας για την ασφάλεια της περιοχής.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ωστόσο οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση της πολυκατοικίας. Οι πυκνοί καπνοί είχαν καλύψει τα διαμερίσματα και τους διαδρόμους, καθιστώντας αδύνατη την παραμονή των κατοίκων στο κτίριο.

Οι πυροσβέστες, με υπεράνθρωπες προσπάθειες, κατάφεραν να περάσουν μάνικες μέσα από τον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, ώστε να φτάσουν στο φλεγόμενο διαμέρισμα και να συνεχίσουν την επιχείρηση κατάσβεσης. Οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και την αποτροπή αναζωπύρωσης.

Δείτε βίντεο