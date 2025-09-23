Ντόναλντ Τραμπ: Συστάσεις για περιορισμένη χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη λόγω υποτιθέμενης σχέσης με αυτισμό

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) θα ειδοποιήσει τους γιατρούς πως η χρήση παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης «μπορεί να σχετίζεται με έναν πολύ αυξημένο κίνδυνο αυτισμού».

«Συστήνουν έντονα στις γυναίκες να περιορίσουν τη χρήση του Tylenol κατά την εγκυμοσύνη, εκτός αν είναι ιατρικά απαραίτητο», δήλωσε.

Ο Τραμπ είπε ότι οι γυναίκες δεν θα πρέπει να το χρησιμοποιούν κατά την εγκυμοσύνη «εκτός εάν είναι ιατρικά απαραίτητο», όπως στην περίπτωση πυρετού.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο αυτισμός προκαλείται από πολλαπλούς παράγοντες και η επιστημονική κοινότητα δεν έχει καταλήξει σε σαφή συμπεράσματα σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη και του αυτισμού.

Η παρακεταμόλη έχει θεωρηθεί η μόνη ασφαλής επιλογή χωρίς συνταγή για πόνο ή πυρετό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Άλλες κοινές επιλογές αναλγητικών, όπως η ιβουπροφαίνη ή η ασπιρίνη σε κανονική δόση, μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών κατά την εγκυμοσύνη. Η μη αντιμετώπιση του πυρετού μπορεί επίσης να είναι επικίνδυνη τόσο για το έμβρυο όσο και για την έγκυο.

Ο Τραμπ έκανε την ανακοίνωση από το Οβάλ Γραφείο, μαζί με τον Υπουργό Υγείας και Υπηρεσιών Ανθρώπινης Φροντίδας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, τον Επίτροπο του FDA, Δρ. Μάρτι Μακάρι, τον Διευθυντή των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας, Δρ. Τζέι Μπατατσάρια, και τον Διοικητή των Κέντρων Υγειονομικής Περίθαλψης και Υπηρεσιών Medicare & Medicaid, Δρ. Μεχμέτ Οζ.

Ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Κένεντι, «τον άνθρωπο που έφερε αυτό το ζήτημα στην πρώτη γραμμή της αμερικανικής πολιτικής, μαζί με εμένα.»

«Καταλάβαμε πολύ περισσότερα από πολλούς ανθρώπους που το μελέτησαν», είπε ο Τραμπ.

Η εταιρεία Kenvue, κατασκευάστρια του Tylenol (περιέχει παρακεταμόλη), δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι είχε πραγματοποιήσει μια «επιστημονική ανταλλαγή» για το θέμα με αξιωματούχους του Υπουργείου Υγείας και Υπηρεσιών Ανθρώπινης Φροντίδας (HHS), και προέτρεψε τις εγκύους να συμβουλεύονται τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης πριν πάρουν οποιοδήποτε φάρμακο χωρίς συνταγή.

«Η παρακεταμόλη είναι η πιο ασφαλής επιλογή αναλγητικού για τις εγκύους, όταν χρειάζεται, καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της την Κυριακή. «Χωρίς αυτήν, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν επικίνδυνες επιλογές: να υπομείνουν καταστάσεις όπως ο πυρετός που είναι δυνητικά επιβλαβείς τόσο για τη μητέρα όσο και για το μωρό, ή να χρησιμοποιήσουν πιο ριψοκίνδυνες εναλλακτικές.»

«Τα γεγονότα είναι ότι πάνω από μια δεκαετία αυστηρής έρευνας, που έχει εγκριθεί από κορυφαίους ιατρικούς επαγγελματίες και παγκόσμιους ρυθμιστικούς οργανισμούς υγείας, επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει αξιόπιστη απόδειξη που να συνδέει την παρακεταμόλη με τον αυτισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό πολλών δημόσιων υγειονομικών και ιατρικών επαγγελματιών που έχουν εξετάσει αυτήν την επιστήμη και συμφωνούν.»