UEFA: Aύριο η απόφαση για αποκλεισμό του Ισραήλ – Ο αντίκτυπος στον ΠΑΟΚ και η πίεση του Κατάρ

Ο ΠΑΟΚ είναι πιθανό να βρεθεί άμεσα αντιμέτωπος με τον αντίκτυπο ενός πιθανού αποκλεισμού του Ισραήλ από την UEFA, εξέλιξη που θα οδηγήσει στην ακύρωση του αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου (19:45). Η εκτελεστική επιτροπή της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας συνεδριάζει αύριο (23/9) και αναμένεται να ληφθεί η σχετική απόφαση.

Ωστόσο, ακόμη και αν η UEFA αποφασίσει αποκλεισμό, η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται εκεί, καθώς η τελική επικύρωση ανήκει στη FIFA, η οποία δεν έχει πειστεί πλήρως ότι η απομάκρυνση συλλόγων και εθνικών ομάδων από τις διεθνείς διοργανώσεις είναι η σωστή κίνηση στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Παράλληλα, η ισραηλινή πλευρά συνεχίζει να πιέζει για να διατηρηθεί το status quo, την ώρα που η πίεση στην UEFA αυξάνεται συνεχώς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας «Tuttosport», που επικαλείται ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, πίσω από την πρωτοβουλία για τον αποκλεισμό βρίσκεται το Κατάρ. Οι σχέσεις του με το Ισραήλ έχουν επιδεινωθεί μετά την επίθεση της ισραηλινής κυβέρνησης στη Ντόχα, η οποία στόχευσε ηγετικά στελέχη της Χαμάς. Ωστόσο, η επιρροή του Κατάρ θεωρείται διφορούμενη, αφού αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους οικονομικούς υποστηρικτές της UEFA, μέσα από χορηγίες και τηλεοπτικά δικαιώματα.

Καθοριστικό ρόλο στη συζήτηση φαίνεται να έχει και ο Νάσερ Αλ Κελαϊφί, πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν και πολιτικός από το Κατάρ, αλλά και πρόεδρος της ECA (Ευρωπαϊκή Ένωση Συλλόγων). Ο Αλ Κελαϊφί, στενός συνεργάτης του προέδρου της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν, τάσσεται υπέρ του πιθανού αποκλεισμού, που θα αφορά κυρίως τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, τη μοναδική ισραηλινή ομάδα που συμμετέχει φέτος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μέσω του Europa League.

Την ίδια ώρα, σε διεθνές επίπεδο, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) απέρριψε το αίτημα του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ να αποκλείσει το Ισραήλ από όλες τις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, δείχνοντας πως το ζήτημα διχάζει τους μεγάλους αθλητικούς οργανισμούς.

Στο αγωνιστικό πεδίο, η Νορβηγία μετρά πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες και βρίσκεται στην κορυφή του πρώτου ομίλου για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, αφήνοντας πίσω της την Ιταλία και το Ισραήλ.