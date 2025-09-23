Αντώνης Ρέμος για Υβόννη Μπόσνιακ: «Μακάρι να είμαστε μαζί μέχρι τα γεράματα»

Ο Αντώνης Ρέμος εμφανίστηκε στην εκπομπή «Πρωινό» και μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα για την προσωπική του ζωή, τη σχέση του με την Υβόννη Μπόσνιακ και την κόρη τους, Ελένη.

Ο γνωστός τραγουδιστής, αναφερόμενος στον γάμο του, σημείωσε: «Είμαι 7 χρόνια παντρεμένος και 15 στο σύνολο. Δεν υπάρχει το τέλειο ζευγάρι. Οι ζωές μας είναι άθλος. Αυτό που ζούσαν οι γονείς μας, οι εποχές με 20-30-40 χρόνια γάμου θεωρώ ότι έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Είναι σπάνιο το να μπορέσει ένα ζευγάρι να αντέξει πάνω από 10-15 χρόνια».

Στη συνέχεια μίλησε για το μυστικό της δικής του σχέσης, εξηγώντας ότι σημασία δεν έχει η διάρκεια αλλά η ποιότητα. «Το μυστικό μας είναι το να βλέπεις κάθε μέρα ότι σήμερα ζούμε κι αύριο δεν ξέρουμε τι γίνεται. Μακάρι να πάμε μέχρι τα γεράματα, αυτό θα είναι ευχής έργον, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Μακάρι οι σχέσεις των ανθρώπων να κρατάνε για πάντα. Σημασία δεν έχει το πόσο κρατάνε, αλλά το πώς κρατάνε, αν είναι ποιοτικές. Το θέμα είναι το ζευγάρι να έχει μια σωστή σχέση, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά στη μέση».

Ο Αντώνης Ρέμος αναφέρθηκε και στην κόρη του, λέγοντας ότι ο ρόλος του πατέρα δεν άλλαξε τις συνήθειές του, αλλά τον έκανε να προσαρμοστεί. «Δεν πιστεύω ότι έχω αλλάξει τις συνήθειες μου από όταν έγινα πατέρας, απλά προσαρμόστηκα σε έναν άλλο τρόπο ζωής, γιατί όταν έχεις παιδιά πρέπει πρώτα να είναι ευχαριστημένα τα παιδιά σου για να περνάς κι εσύ καλά».

Με ιδιαίτερη συγκίνηση κατέληξε: «Η κόρη μου, Ελένη, είναι η ζωή μου ολόκληρη, είναι η προτεραιότητά μου. Χωρίς ερώτηση αν θα έκανα τα πάντα για την κόρη μου, είναι ο μόνος άνθρωπος που πραγματικά μπαίνεις μπροστά στον θάνατο, δεν το σκέφτεσαι καν».