Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πάρνηθα – Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πάρνηθα – Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
Πηγή φωτογραφίας: Πυρκαγιά Ενημέρωση, facebook

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην Πάρνηθα, κοντά στο καταφύγιο Μπάφι. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 23:45 σε πλαγιά βουνού με χαμηλή βλάστηση και γρήγορα κινητοποίησε τις αρμόδιες αρχές.

Φωτιά στην Πάρνηθα κοντά στο καταφύγιο Μπάφι – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 80 πυροσβέστες, 25 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρου τμήματος, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν την εστία και να φτάσουν στην οριοθέτησή της.

Λόγω της φωτιάς, διακόπηκε η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Πάρνηθας, από το ύψος του τελεφερίκ με κατεύθυνση προς το καζίνο, μέχρι να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αναζωπύρωσης.

00:25 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

