Axios: O Ντόναλντ Τραμπ θα παρουσιάσει σε ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται σήμερα, Τρίτη (23/5), να παρουσιάσει σε ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και τη μεταπολεμική διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα. Την πληροφορία μετέδωσε το ειδησεογραφικό Axios, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς και δύο Άραβες αξιωματούχους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόκειται για την πιο εξειδικευμένη πρόταση του Τραμπ μέχρι σήμερα για την κρίση στη Γάζα.

Στη συνάντηση θα δώσουν το παρών ηγέτες και ανώτεροι αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν. Εκτός από την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών, ο Τραμπ αναμένεται να αναφερθεί στην αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας και στη μεταπολεμική διακυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή της Χαμάς.

Η Ουάσιγκτον επιδιώκει, επίσης, τη δέσμευση αραβικών και μουσουλμανικών χωρών για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων που θα διευκολύνουν την αποχώρηση των Ισραηλινών και θα στηρίξουν τη μεταβατική περίοδο. Παράλληλα, θέλει να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε: «Η αυριανή συνάντηση μπορεί να είναι αρκετά σημαντική. Έχουμε μια αρκετά καλή ιδέα για το πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος. Θέλουμε να παρουσιάσουμε αυτό που θεωρούμε ως τη μόνη βιώσιμη λύση και θέλουμε την αποδοχή και την υποστήριξη της περιοχής για να πετύχει».

Στο ίδιο μήκος κύματος, Άραβας αξιωματούχος δήλωσε: «Κατά την άποψή μας, ο Τραμπ θέλει να λάβει τη γνώμη μας και την υποστήριξή μας για το αμερικανικό σχέδιο τερματισμού του πολέμου και στη συνέχεια να το προωθήσει». Από την πλευρά του, Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου, γνωρίζει τα βασικά σημεία του σχεδίου, ωστόσο υπάρχουν τμήματα που δεν θα αρέσουν στην ισραηλινή κυβέρνηση, ειδικά όσα αφορούν τη μελλοντική συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα. «Θα πρέπει να καταπιούμε πικρά χάπια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν ο Τραμπ θα αναφερθεί στις προτάσεις του για τη Γάζα και κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία θα προηγηθεί λίγες ώρες της συνάντησης. Παράλληλα, την ερχόμενη Δευτέρα ο Νετανιάχου αναμένεται να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο για την τέταρτη συνάντησή του με τον Τραμπ από τον Ιανουάριο, με τη Γάζα να βρίσκεται στο επίκεντρο της ατζέντας.