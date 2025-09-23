Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Άνοιξε λογαριασμό ο Φώτης Ιωαννίδης – Δείτε το γκολ που σημείωσε

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας νίκησε με 3-0 τη Μορεϊρένσε για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος Πορτογαλίας, σε μια αναμέτρηση που είχε ξεχωριστή σημασία για τον Φώτη Ιωαννίδη. Ο Έλληνας επιθετικός βρήκε για πρώτη φορά δίχτυα με τη φανέλα της νέας του ομάδας, επιβεβαιώνοντας το μεγάλο βήμα που έκανε στην καριέρα του με τη μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό.

Η Σπόρτινγκ μπορεί να έφτασε σε καθαρή νίκη, όμως το τελικό σκορ δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τη δυσκολία του αγώνα. Ο Ιωαννίδης μπήκε στο παιχνίδι στο 79ο λεπτό και στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων πέτυχε το τρίτο γκολ, με προβολή ύστερα από γύρισμα του Άλισον Σάντος, βάζοντας το… κερασάκι στην τούρτα για τα «Λιοντάρια».

Το σκορ είχε ανοίξει νωρίτερα ο φορμαρισμένος Λουίς Σουάρες, ενώ το 2-0 έκανε στο 90΄ ο Πέδρο Γκονσάλβες. Και τα δύο πρώτα γκολ προήλθαν από το σημείο του πέναλτι, με τον Ιωαννίδη να διαμορφώνει το τελικό 3-0 και να πανηγυρίζει το πρώτο του τέρμα με τη Σπόρτινγκ.

