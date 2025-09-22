Πέθανε ο Γιώργος Σταυρόπουλος – Ο «Μίστερ εθνικά μπούτια» που άφησε εποχή στα ’90s

Ο Γιώργος Σταυρόπουλος, μια από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες της trash τηλεόρασης των ’90s, γνωστός στο κοινό ως «Μίστερ Εθνικά Μπούτια», έφυγε από τη ζωή.

Την είδηση γνωστοποίησε η Πέπη Τσεσμελή μέσω Facebook τη Δευτέρα (22/9), χωρίς να έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγμής η αιτία θανάτου. «Αντίο φίλε Γιώργο Σταυρόπουλε με τα απίστευτα πόδια, από εκεί βγήκε και το παρατσούκλι “Μίστερ Μπούτιας”. Θα σε θυμόμαστε πάντα με χαμόγελο» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Τα τελευταία χρόνια ο Σταυρόπουλος είχε αποσυρθεί από τη δημοσιότητα, όμως το όνομά του παρέμεινε συνδεδεμένο με μια ολόκληρη εποχή που σημάδεψε την ελληνική τηλεόραση. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση, με φίλους και γνωστούς να τον αποχαιρετούν δημόσια.

Μάλιστα, ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» είχε… άγριο beef με τον «Εθνικό σταρ», Ανδρέα Ευαγγελόπουλο και μαζί είχαν χαρίσει στο τηλεοπτικό κοινό απίστευτες στιγμές τηλεοπτικής…. κόντρας.