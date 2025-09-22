Πέθανε ο Γιώργος Σταυρόπουλος – Ο «Μίστερ εθνικά μπούτια» που άφησε εποχή στα ’90s

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πέθανε ο Γιώργος Σταυρόπουλος – Ο «Μίστερ εθνικά μπούτια» που άφησε εποχή στα ’90s

Ο Γιώργος Σταυρόπουλος, μια από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες της trash τηλεόρασης των ’90s, γνωστός στο κοινό ως «Μίστερ Εθνικά Μπούτια», έφυγε από τη ζωή.

Την είδηση γνωστοποίησε η Πέπη Τσεσμελή μέσω Facebook τη Δευτέρα (22/9), χωρίς να έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγμής η αιτία θανάτου. «Αντίο φίλε Γιώργο Σταυρόπουλε με τα απίστευτα πόδια, από εκεί βγήκε και το παρατσούκλι “Μίστερ Μπούτιας”. Θα σε θυμόμαστε πάντα με χαμόγελο» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Τα τελευταία χρόνια ο Σταυρόπουλος είχε αποσυρθεί από τη δημοσιότητα, όμως το όνομά του παρέμεινε συνδεδεμένο με μια ολόκληρη εποχή που σημάδεψε την ελληνική τηλεόραση. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση, με φίλους και γνωστούς να τον αποχαιρετούν δημόσια.

Μάλιστα, ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» είχε… άγριο beef με τον «Εθνικό σταρ», Ανδρέα Ευαγγελόπουλο και μαζί είχαν χαρίσει στο τηλεοπτικό κοινό απίστευτες στιγμές τηλεοπτικής…. κόντρας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια παράξενη αντίδραση μπορεί να προκαλέσει στο σώμα μας το κλάμα ενός μωρού – Τι αποκάλυψε μελέτη

Η 2η πιο συχνή λοίμωξη που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους-Συμπτώματα, διάγνωση, θεραπεία

Τι θα σήμαινε για την χώρα μια αύξηση του βασικού μισθού κατά 30%, σύμφωνα με τον Στουρνάρα

Πολεοδομίες: Τι προτείνει ο πρόεδρος του ΤΕΕ

Πρώτη ματιά στην εφαρμογή Google Home με το Gemini – Έρχεται με πολλές δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:08 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Βοιωτία: Μετανιωμένη η 62χρονη που έθαψε την μητέρα της – Τι λέει ο ανιψιός της γυναίκας που χρησιμοποίησε για να μπερδέψει τους αστυνομικούς

Μετανιωμένη εμφανίζεται η 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ από την Βοιωτία, που ομολόγησε πως έθαψε την...
22:52 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Εξάρχεια: Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και άρπαξαν μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας 45.000 ευρώ – «Ήταν τόσο πειστικός» λέει το θύμα

Το γνωστό κόλπο με τους μαϊμού υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ χρησιμοποίησαν επιτήδειοι για να εξαπατήσ...
22:40 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Για μία παρατήρηση «θόλωσε» και σκότωσε την αδελφή του ο 50χρονος – Όσα έδειξε η νεκροψία και οι νέες μαρτυρίες 

Συγκλονίζουν τα όσα περιέγραψε στους αστυνομικούς ο 50χρονος δράστης, σχετικά με τον λόγο που ...
22:15 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Κενά στα σχολεία: «Σχεδόν 1 στους 4 εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν φέτος πήρε κατευθείαν άδεια» αποκάλυψε ο υφυπουργός Παιδείας

Για τα κενά που υπάρχουν στα σχολεία μίλησε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος