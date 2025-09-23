Κρήτη: Σπίτι έγινε παρανάλωμα του πυρός – Νεκρή μία 74χρονη 

Μία 74χρονη γυναίκα έχασε την ζωή της στην Κρήτη, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς, το βράδυ της Δευτέρας (22/09).

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας όταν σε ένα σπίτι στον Πλατανιά Χανιών ξέσπασε φωτιά.

Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική που έσπευσε με τρία οχήματα και 8 πυροσβέστες. Μόλις μπήκαν μέσα στο σπίτι εντόπισαν την 74χρονη την οποία και έβγαλαν έξω, ωστόσο διαπιστώθηκε πως η άτυχη γυναίκα είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή.

Η σορός της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σπίτι έχει καταστραφεί ολοσχερώς από τη φωτιά ενώ ακόμα δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια της πυρκαγιάς.

