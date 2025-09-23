Βοιωτία: Κλειδωμένη στο σπίτι της παραμένει η 62χρονη που έθαψε την μητέρα της – «Ντρέπομαι για την πράξη μου»

Κλειδωμένη στο σπίτι της είναι η 62χρονη που ομολόγησε ότι έθαψε την μητέρα της για να παίρνει την σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας, στο χωριό Κλειδί, στη Βοιωτία. Το πρωί της Δευτέρας (22/09) οδηγήθηκε στα δικαστήρια, απολογήθηκε και στην συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη. Πλέον αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που θα δείξει εάν η ίδια σκότωσε την άτυχη ηλικιωμένη, ή εάν κατέληξε από παθολογικά αίτια.

Από το μεσημέρι που αφέθηκε ελεύθερη για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης που αφορά τον θάνατο της 91χρονων μητέρας της, η 62χρονη είναι κλειδωμένη μέσα, σύμφωνα με το Star.

Στην υπόθεση, όπως έγραψε χθες το enikos.gr, αναπάντητα παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα για την υπόθεση της 62χρονης. Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας, καλείται να λύσει το μυστήριο σχετικά με τον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου, σε περίπτωση βέβαια που αυτό είναι εφικτό, αλλά και όσο είναι δυνατό, τον ακριβέστερο χρόνο του θανάτου της άτυχης ηλικιωμένης. Η 62χρονη από την πλευρά της, τον τοποθετεί το 2023 από παθολογικά αίτια, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιορίσει το ακριβές χρονικό διάστημα. Την ίδια ώρα όμως, οι κάτοικοι του χωριού αλλά και ο γιος της, αναφέρουν πως δεν είχαν δει την ηλικιωμένη εδώ και τουλάχιστον 4-5 χρόνια, γεγονός το οποίο ερευνάται.

Την ίδια ώρα, «γρίφο» αποτελεί για τις Αρχές ο φερόμενος ως συνεργός της 62χρονης, ο οποίος σύμφωνα με την ίδια ονομάζεται «Γιάννης», και την βοήθησε να μεταφέρουν την μητέρα της και να την θάψουν στον στάβλο που βρίσκεται κοντά στο σπίτι. Μέχρι στιγμής ωστόσο, παραμένει άφαντος.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Star, κάθε 2 χρόνια περνούν από επιτροπή όσοι παίρνουν επίδομα. Ποιον παρουσίασε τότε στην επιτροπή; Πάλι την ηλικιωμένη με την άνοια που δεν είναι μητέρα της; Οι Αρχές καλούνται να ερευνήσουν πόσα χρήματα έχει πάρει από τις συντάξεις και τα επιδόματα. Σε περίπτωση που ξεπερνούν τις 120.000 ευρώ, τότε το κατηγορητήριο θα αλλάξει και από πλημμέλημα θα γίνει κακούργημα.

«Ντρέπομαι για την πράξη μου» λέει τώρα η 62χρονη γυναίκα

«Ντρέπομαι για αυτό που έκανα, αλλά είχα μεγάλη οικονομική ανάγκη. Έχω καταλάβει το λάθος μου και θα προσπαθήσω να επιστρέψω τα χρήματα όσο πιο γρήγορα γίνεται» φέρεται να υποστήριξε η 62χρονη.

Όπως είπε ο δικηγόρος της κ. Νίκος Γεωργούσης στο enikos.gr, η ίδια θα προσπαθήσει να επιστρέψει τα χρήματα το συντομότερο δυνατό. «Ντρέπεται για ό,τι έχει κάνει. Ο λόγος που οδηγήθηκε σε αυτή την πράξη ήταν η μεγάλη οικονομική αδυναμία της. Η ίδια συνεργάστηκε με τις Αρχές και ομολόγησε από την πρώτη στιγμή και θα επιστρέψει τα χρήματα όταν μπορέσει. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι το πόσο μέχρι στιγμής».