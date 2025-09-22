Βοιωτία: Ελεύθερη η 62χρονη που έθαψε την μητέρα της δίπλα στο σπίτι για να παίρνει την σύνταξή της

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βοιωτία: Ελεύθερη η 62χρονη που έθαψε την μητέρα της δίπλα στο σπίτι για να παίρνει την σύνταξή της

Ελεύθερη αφέθηκε η 62χρονη από το Κλειδί Βοιωτίας, η οποία συνελήφθη γιατί έθαψε την μητέρα της σε στάβλο, δίπλα στο σπίτι της, ώστε να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή της.

Βοιωτία: Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη με την 62χρονη που έθαψε την μητέρα της για να παίρνει την σύνταξή της – Η καταγγελία, οι έρευνες και οι μαρτυρίες

Η 62χρονη, που κρατούνταν στο Αστυνομικό Τμήμα Θηβών, οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας (22/9) στο Αυτόφωρο και λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι της Δευτέρας, αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 62χρονη φέρεται να ζητούσε επίμονα να μάθει τι λέγεται για την ίδια στα μέσα ενημέρωσης, καθώς φέρεται να άκουσε το όνομά της σε τηλεοπτικό δελτίο μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα.

Βοιωτία: Η στιγμή της σύλληψης της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξή της

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες αναφέρουν ότι έδωσε το μικρό όνομα του συνεργού της. «Ο Γ. με βοήθησε να τη θάψω, γιατί είχα οικονομικά προβλήματα» φέρεται να είπε.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η 62χρονη έχει ζητήσει να έρθει σε επαφή με τον δικηγόρο της, καθώς και με τον γιο της, ο οποίος διαμένει στην Κρήτη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Συμμετέχει στην Κοινή Δράση EU4Health – EU4H11 για τη διασφάλιση της ποιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων

Απώλεια βάρους: Επιστήμονες δημιούργησαν πρωτοποριακές βρώσιμες χάνδρες που «καίνε το λίπος» από φύκι και πράσινο τσάι

Όσπρια: Με υψηλές… ταχύτητες “τρέχει” η τιμή τους – Πόσο αυξάνεται από το χωράφι στο ράφι

Πρόγραμμα για επιδοτούμενη μετεγκατάσταση νοικοκυριών: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να διευρυνθεί και πέρα από τον Έβρο – Τι είπε ...

Το James Webb αποκάλυψε σκοτεινές «χάντρες» και ασύμμετρα αστρικά μοτίβα στην ατμόσφαιρα του Κρόνου

Όλες οι ανακοινώσεις από το Made on YouTube 2025: Studio, YouTube Live, Shorts, AI εργαλεία και νέες δυνατότητες monetizati...
περισσότερα
16:26 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Τι ετοίμαζε η τουρκική μαφία στο Αιγαίο – Το σχέδιο για νέες μαζικές παράνομες μετακινήσεις μεταναστών στα ελληνικά νησιά

Το μυστικό σχέδιο της τουρκικής μαφίας για τη δημιουργία ενός νέου μεταναστευτικού ρεύματος πρ...
16:11 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για Τέμπη: Δεν υπάρχει σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων

Δεν περιέχεται σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων στην εξώδικη δήλωση-καταγγελ...
15:55 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Άρειος Πάγος για Τέμπη: Το ανώτατο δικαστήριο δεν έχει δικαίωμα παρέμβασης για εκταφή νεκρών – «Μόνος αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος Εφετών»

Ανακοίνωση εξέδωσε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/9) ο Άρειος Πάγος για το αίτημα της εκταφής πο...
15:49 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Πάτρα: Προσωρινά ελεύθεροι οι 3 ανήλικοι μετά τις απολογίες τους για τον άγριο ξυλοδαρμό 16χρονου

Προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν αργά το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου, οι τρεις ανήλικοι, ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος