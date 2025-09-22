Βοιωτία: Ελεύθερη η 62χρονη που έθαψε την μητέρα της δίπλα στο σπίτι για να παίρνει την σύνταξή της

Ελεύθερη αφέθηκε η 62χρονη από το Κλειδί Βοιωτίας, η οποία συνελήφθη γιατί έθαψε την μητέρα της σε στάβλο, δίπλα στο σπίτι της, ώστε να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή της.

Η 62χρονη, που κρατούνταν στο Αστυνομικό Τμήμα Θηβών, οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας (22/9) στο Αυτόφωρο και λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι της Δευτέρας, αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 62χρονη φέρεται να ζητούσε επίμονα να μάθει τι λέγεται για την ίδια στα μέσα ενημέρωσης, καθώς φέρεται να άκουσε το όνομά της σε τηλεοπτικό δελτίο μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα.

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες αναφέρουν ότι έδωσε το μικρό όνομα του συνεργού της. «Ο Γ. με βοήθησε να τη θάψω, γιατί είχα οικονομικά προβλήματα» φέρεται να είπε.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η 62χρονη έχει ζητήσει να έρθει σε επαφή με τον δικηγόρο της, καθώς και με τον γιο της, ο οποίος διαμένει στην Κρήτη.