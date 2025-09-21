Βοιωτία: Η ΕΛ.ΑΣ. για την σύλληψη της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Μία ηλικιωμένη γυναίκα με άνοια φέρεται να παρουσίασε η 62χρονη ως… μητέρα της, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι της για να ερευνήσουν την καταγγελία που είχε γίνει στον εισαγγελέα Θήβας και αποτέλεσε την αφορμή για να ξετυλιχτεί το κουβάρι της φρικιαστικής υπόθεσης που έχει προκαλέσει σοκ και αποτροπιασμό στην τοπική κοινωνία της Βοιωτίας και όχι μόνο.

Η 62χρονη, διευθύντρια σε ΚΕΠ της περιοχής Οινοφύτων, κατηγορείται ότι έθαψε την μητέρα της το καλοκαίρι του 2023, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι δεν δήλωσε ποτέ τον θάνατο της ηλικιωμένης μητέρας της, αλλά, με τη βοήθεια αλλοδαπού συνεργού, μετέφερε και έθαψε την σορό σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της. Από τότε η γυναίκα είχε εξαφανιστεί από την καθημερινότητα του χωριού, γεγονός που είχε προκαλέσει πολλά ερωτήματα στους κατοίκους.

Η υπόθεση είδε το φως, ύστερα από καταγγελία που έγινε στον εισαγγελέα Θήβας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι της, η 62χρονη παρουσίασε μια 85χρονη με άνοια ως… μητέρα της. Ωστόσο, όπως αποδείχτηκε, η ηλικιωμένη δεν είχε καμία συγγενική σχέση με την κατηγορούμενη.

Ύστερα από έρευνα των αρχών και την προσαγωγή της, η 62χρονη ομολόγησε την πράξη της. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η κατηγορούμενη υποστήριξε πως η μητέρα της είχε πεθάνει στο σπίτι από παθολογικά αίτια, χωρίς να μπορεί να θυμηθεί την ακριβή ημερομηνία. Όπως ανέφερε, λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων, αποφάσισε να αποκρύψει τον θάνατο, ώστε να συνεχίσει να εισπράττει τις παροχές.

Η υπόθεση έχει λάβει πλέον διαστάσεις, ενώ σε βάρος της 62χρονης έχει σχηματιστεί δικογραφία για τα αδικήματα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού, ψευδούς κατάθεσης, ανθρωποκτονίας από αμέλεια και απάτης.

Η φωτογραφία από την στιγμή της σύλληψης της 62χρονης

Νωρίτερα σήμερα, είδε το φως της δημοσιότητας μία φωτογραφία ντοκουμέντο από την στιγμή της σύλληψης της 62χρονης, η οποία φέρεται να έθαψε την μητέρα της σε στάβλο δίπλα από το σπίτι της, πριν από δύο χρόνια.

Σύμφωνα με το Mega, θα γίνει εξέταση στα οστά της νεκρής γυναίκας ώστε να διαπιστωθεί πότε έφυγε από την ζωή και εάν πέθανε από παθολογικά αίτια.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού, η 62χρονη φέρεται να ομολόγησε: «Το καλοκαίρι του 2023, η μητέρα μου, η οποία είχε κινητικά προβλήματα, απεβίωσε στο σπίτι από παθολογικά αίτια, ωστόσο αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά προβλήματα, απέκρυψα από τις Αρχές τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και την σύνταξή της, ενώ με τη συνδρομή αλλοδαπού, με το όνομα «Γ.», που προσέλαβα και ο οποίος έχει ήδη μετακομίσει, την μεταφέραμε και την θάψαμε σε στάβλο ιδιοκτησίας μας κοντά στο σπίτι».

«Είχαμε καταλάβει ότι κάτι γινόταν εδώ»

«Είχα παρέμβει κι εγώ πολλές φορές για να μάθουμε πού βρίσκεται η μητέρα της. Είχαμε καταλάβει ότι κάτι γινόταν εδώ, αλλά δεν ήμασταν σίγουροι γιατί μας έλεγε οτι την είχε κλείσει σε ιδιωτική δομή. Δεν μας έλεγε σε ποια. Προφασιζόταν ότι δεν ήθελε επισκέψεις η μητέρα της, γιατί είχε ψυχολογικά προβλήματα. Δεν δεχόταν κανέναν στο σπίτι», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της κοινότητας Κλειδιού, Τάκης Αικατερίνης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Ανακοίνωση για την φρικτή υπόθεση εξέδωσε αργά το απόγευμα της Κυριακής (21/9) η ΕΛ.ΑΣ.

Επισημαίνεται αναλυτικά:

«Συνελήφθη ημεδαπή, χθες (20-09-2025) το βράδυ σε περιοχή της Βοιωτίας, στο πλαίσιο Εισαγγελικής Παραγγελίας διερεύνησης της εξαφάνισης της μόνης συνοίκου μητέρας της και επακόλουθη διεξοδική αστυνομική έρευνα, διότι, όπως προέκυψε, απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο της μητέρας της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και την σύνταξή της.

Η συλληφθείσα υπέδειξε στους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τανάγρας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, το σημείο ταφής της αποβιώσασας μητέρας της, παραπλεύρως της οικίας της, όπου παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκε εκταφή, κατά την οποία βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός (με κλινοσκεπάσματα), ο οποίος περισυνελλέγη και θα αποσταλεί αρμοδίως για εξέταση.

Σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, ψευδή κατάθεση, ανθρωποκτονία από αμέλεια και απάτη.

Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Τανάγρας, ενώ η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία».