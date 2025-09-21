Σοκ στη Βοιωτία: Έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού για να παίρνει τη σύνταξή της – Πώς αποκαλύφθηκε η φρικιαστική υπόθεση

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Αστυνομία Περιπολικό

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στη Βοιωτία η αποκάλυψη μιας φρικιαστικής υπόθεσης. Γυναίκα έθαψε τη μητέρα της πριν από δύο χρόνια στην αυλή του σπιτιού για να παίρνει τη σύνταξή της και το επίδομα αναπηρίας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 2023. Από τότε η γυναίκα αυτή δεν εμφανιζόταν πουθενά στο χωριό στη Βοιωτία.

Αργότερα, έγινε καταγγελία στον Εισαγγελέα Θήβας και οι Αρχές ξεκίνησαν τις έρευνες.

Χθες, σύμφωνα με το ERTNews, η 62χρονη παρουσίασε μία άλλη γυναίκα που είχε πρόβλημα υγείας, ως μητέρα της, αλλά στη συνέχεια αποκάλυψε στους αστυνομικούς τι είχε κάνει πριν από δύο χρόνια. Η γυναίκα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες, είναι διευθύντρια σε ΚΕΠ, προχώρησε στην ενέργεια αυτή με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού, τον οποίο δεν κατονόμασε.

Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Θηβών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι οθόνες βλάπτουν σοβαρά την όραση των παιδιών-Αυξάνονται δραματικά τα ποσοστά μυωπίας

Μακροζωία: Ποια βιταμίνη επιβραδύνει τη γήρανση του DNA – Τι έδειξε μελέτη του Harvard

Ψηφιακός χρυσός: Σχέδιο για να γίνει πιο προσιτή η αγορά του πολύτιμου μετάλλου από μικρoεπενδυτές

Μητσοτάκης: «Η 4η υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra θα αναβαθμίσει θεαματικά το Πολεμικό Ναυτικό» – Η εβδομαδιαία ανάρτηση του ...

Τεστ προσωπικότητας: Η μάνταλα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τον μεγαλύτερο φόβο σου

Τι σημαίνει η φράση «εκ βάθρων» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:47 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Απεργία ταξί: Τραβούν «χειρόφρενο» στην Αττική για 18 ώρες – Πότε ξεκινά

Χωρίς ταξί θα μείνει η Αττική για 18 ώρες, καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤ...
13:35 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά στο Παγγαίο Καβάλας – Επιχειρούν τα εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι, σε δασική έκταση στην περιοχή Μυρτόφυτο του Δήμου Παγγαίου στην Καβ...
13:31 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: «Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχονται τα πρωτοβρόχια» – Πότε αλλάζει το «σκηνικό»

Αλλάζει ξανά ο καιρός τις επόμενες ημέρες και φαίνεται ότι έρχονται επιτέλους τα πρωτοβρόχια τ...
12:19 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Προθεσμία για την Τετάρτη πήρε ο 50χρονος αδελφοκτόνος – Το τηλεφώνημα που φέρεται να δέχτηκε πριν πνίξει την 59χρονη

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Θεσσαλονίκης από το αποτρόπαιο έγκλημα της αδελφοκτονίας στην...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος