Σοκ στη Βοιωτία: Έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού για να παίρνει τη σύνταξή της – Πώς αποκαλύφθηκε η φρικιαστική υπόθεση

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στη Βοιωτία η αποκάλυψη μιας φρικιαστικής υπόθεσης. Γυναίκα έθαψε τη μητέρα της πριν από δύο χρόνια στην αυλή του σπιτιού για να παίρνει τη σύνταξή της και το επίδομα αναπηρίας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 2023. Από τότε η γυναίκα αυτή δεν εμφανιζόταν πουθενά στο χωριό στη Βοιωτία.

Αργότερα, έγινε καταγγελία στον Εισαγγελέα Θήβας και οι Αρχές ξεκίνησαν τις έρευνες.

Χθες, σύμφωνα με το ERTNews, η 62χρονη παρουσίασε μία άλλη γυναίκα που είχε πρόβλημα υγείας, ως μητέρα της, αλλά στη συνέχεια αποκάλυψε στους αστυνομικούς τι είχε κάνει πριν από δύο χρόνια. Η γυναίκα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες, είναι διευθύντρια σε ΚΕΠ, προχώρησε στην ενέργεια αυτή με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού, τον οποίο δεν κατονόμασε.

Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Θηβών.