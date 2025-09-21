Ερντογάν: Ο πόλεμος στη Γάζα, οι σχέσεις με τις ΗΠΑ και συνομιλίες με τη Συρία στην ατζέντα του για τη ΓΣ του ΟΗΕ

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι θα εγείρει το ζήτημα των «σφαγών» του Ισραήλ στη Γάζα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και εξέφρασε την ελπίδα ότι μια ευρύτερη αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης θα επιταχύνει τις προσπάθειες για μια λύση δύο κρατών.

Σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους προτού αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, ο Ερντογάν σημείωσε ότι θα συζητήσει τη συνεργασία στο εμπόριο και την αμυντική βιομηχανία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ότι θα συναντηθεί επίσης με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ Αλ Σάρα στη διάρκεια του ταξιδιού του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ