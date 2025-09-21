Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Ο ρομαντισμός και η αθωότητα της Μαγδαληνής δοκιμάζονται στη νέα της ζωή

Η πολυαναμενόμενη νέα σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», βασισμένη στο εμβληματικό, ομώνυμο best–seller της Λένας Μαντά, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με διπλό επεισόδιο και 5 συγκλονιστικές ιστορίες γεμάτες συναίσθημα αλλά και ανατροπές.

Η Ασημένια Βουλιώτη, «ζωντανεύει» στην οθόνη τη Μαγδαληνή, τη μικρότερη από τις πέντε κόρες της Θεοδώρας.

Έξυπνη και ετοιμόλογη, έχει δείξει από πολύ μικρή πως θέλει να σπουδάσει. Οι προχωρημένες απόψεις της για τις σχέσεις και τον γάμο προκαλούν συχνά στους άλλους αμηχανία. Προσαρμόζεται εύκολα στις νέες συνθήκες, αλλά δεν κάνει υποχωρήσεις από τα όνειρά της.

Της λείπει η μητέρα της, στην οποία στέλνει τακτικά γράμματα και έρχεται συχνά σε σύγκρουση με τη θεία της επειδή γίνεται υπερπροστατευτική μαζί της και προσπαθεί να ελέγξει κάθε της κίνηση. Παρά το πρακτικό μυαλό της, διατηρεί την αθωότητα του κοριτσιού της επαρχίας και γοητεύεται από τη ρομαντική διάσταση του έρωτα.

Ο Δημήτρης Τσίκλης υποδύεται τον Οδυσσέα Σκλαβοδήμο, τον μοναχογιό του ισχυρότερου επιχειρηματία του Πειραιά.

Βρίσκεται σε διαρκή κόντρα με τον πατέρα του, Ιάκωβο, εξαιτίας της προσωπικής ζωής του και κυρίως της απροθυμίας του να ασχοληθεί με τις βρώμικες δουλειές του. Αλλάζει συνέχεια ερωτικές συντρόφους μέχρι που γνωρίζει τη Μαγδαληνή και καταλαβαίνει πως αυτή είναι η γυναίκα της ζωής του.

Είναι το παιδί που σε όλη του τη ζωή παλεύει να αποτινάξει από πάνω του τη βαριά κληρονομιά του, αλλά τελικά θα αναγκαστεί να αναλάβει το ρόλο του αρχηγού ενός σκοτεινού επιχειρηματικού κυκλώματος προκειμένου να προστατέψει το πρόσωπο που αγαπάει.

Η Μαριάννα Τουμασάτου ενσαρκώνει την Άννα, αδερφή της Θεοδώρας και θεία της Μαγδαληνής, στην οποία βλέπει την κόρη που δεν κατάφερε να αποκτήσει ποτέ.

Παντρεμένη με έναν Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία, τον Πέτρο Σαραντάρη, έχει ζήσει πολλά χρόνια στο Σικάγο, πριν επιστρέψει μαζί του στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Πειραιά, αναζητώντας μια πιο ήρεμη και ασφαλή ζωή.

Ανήσυχη και υπερπροστατευτική, προσπαθεί διαρκώς να κερδίσει την εμπιστοσύνη της ανιψιάς της και συγκρούεται με τον άντρα της, όταν καταλαβαίνει ότι προσπαθεί να την μπλέξει στα σκοτεινά του σχέδια.

Ο Γιάννης Στεφόπουλος έχει τον ρόλο του Πέτρου, συζύγου της Άννας, που της έχει υποσχεθεί μια καλύτερη ζωή στην Ελλάδα μετά τις περιπέτειες που έζησαν στην Αμερική. Αναζητώντας όμως το γρήγορο κέρδος δεν αργεί να αναμειχθεί σε επικίνδυνες ιστορίες.

Δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει σαν δόλωμα τη Μαγδαληνή για να πραγματοποιήσει τα σχέδια του και παρασύρεται εύκολα από τις υποσχέσεις του συνεταίρου του Μάρκου. Ελαφρύς χαρακτήρας, αντιδρά με αμήχανους αστεϊσμούς κάθε φορά που στριμώχνεται ή νιώθει ότι απειλείται..

Ο Παύλος Ευαγγελόπουλος υποδύεται τον Ιάκωβο, πατέρα του Οδυσσέα, κυρίαρχο της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Πειραιά και φόβος και τρόμος των εχθρών του.

Έχει χάσει τη γυναίκα του σε πολύ νεαρή ηλικία και έχει μεγαλώσει μόνος του τον γιο του με τη βοήθεια της Φωτεινής, της πιστής του υπηρέτριας.

Σκληρός και βίαιος χαρακτήρας, κινείται με άνεση στα σαλόνια και στον χώρο του υποκόσμου και είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα για να υπερασπίσει τα συμφέροντά του.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Πρεμιέρα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00 με διπλό επεισόδιο!

