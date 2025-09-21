Χίος: Τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε οχηματαγωγό πλοίο – Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών

Έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Θαλασσίτης», σημαίας Κύπρου, στο λιμάνι της Χίου, ύστερα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Λόγω της έρευνας, υπάρχει καθυστέρηση στον απόπλου του πλοίου που επρόκειτο να αναχωρήσει στις 19:15 από την Χίο, ενώ αποβιβάστηκαν οι 10 επιβάτες και τα 28 μέλη του πληρώματος. Επίσης, αποβιβάστηκαν 48 φορτηγά, 10 ΙΧ και 1 δίκυκλο.

Στο λιμάνι μετέβησαν κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ και στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Μυτιλήνη-Χίος-Πειραιάς.