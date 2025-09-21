Χίος: Τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε οχηματαγωγό πλοίο – Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πλοίο Λιμάνι

Έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Θαλασσίτης», σημαίας Κύπρου, στο λιμάνι της Χίου, ύστερα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Λόγω της έρευνας, υπάρχει καθυστέρηση στον απόπλου του πλοίου που επρόκειτο να αναχωρήσει στις 19:15 από την Χίο, ενώ αποβιβάστηκαν οι 10 επιβάτες και τα 28 μέλη του πληρώματος. Επίσης, αποβιβάστηκαν 48 φορτηγά, 10 ΙΧ και 1 δίκυκλο.

Στο λιμάνι μετέβησαν κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ και στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Μυτιλήνη-Χίος-Πειραιάς.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάποιοι ενήλικες δεν κάνουν ποτέ σεξ – Νέα μελέτη δίνει τις απαντήσεις

Λεύκανση δοντιών στο σπίτι: Πώς να επιλέξετε τα προϊόντα που όντως λειτουργούν για εσάς, σύμφωνα με οδοντιάτρους

Στη Βουλή το πακέτο της ΔΕΘ – Κατατίθεται και ψηφίζεται εντός του Οκτωβρίου

Παράταση για αυθαίρετα και ημιυπαίθριους – Οι συζητήσεις και τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;

Ειδικός στις σχέσεις εξηγεί τη μία συνήθεια στα μηνύματα που δεν πρέπει ποτέ να κάνεις όταν βγαίνεις ραντεβού
περισσότερα
21:55 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά στη Νέα Πέραμο – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

21:41 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέραμο – Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής (21/9) σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέραμο Αττικής, στο ύ...
21:08 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. σε κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίστηκαν μαχαίρι, κατσαβίδι και κινητά τηλέφωνα

Μαχαίρι, κατσαβίδι, κοπίδι και κινητά τηλέφωνα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, σε έρευνα που πραγματοπ...
20:53 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Βοιωτία: Η ΕΛ.ΑΣ. για την σύλληψη της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Μία ηλικιωμένη γυναίκα με άνοια φέρεται να παρουσίασε η 62χρονη ως… μητέρα της, όταν οι ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος