ΑΕΛ – ΑΕΚ 1-1: Θεσσαλικό μπλόκο στην Ένωση

Το Σαββατοκύριακο δεν εξελίχθηκε καθόλου για τους δύο «Δικέφαλους» της Σούπερ Λίγκας, πρωτοπόρων μαζί με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Μετά τον ΠΑΟΚ που υποχρεώθηκε σε «λευκή» ισοπαλία στο γήπεδό του από τον Παναιτωλικό, ήταν απόψε η σειρά της ΑΕΛ να «φρενάρει» την ΑΕΚ.

Η ομάδα του θεσσαλικού κάμπου αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 της Ένωσης, την οποία υποχρέωσε στην πρώτη απώλεια βαθμών ενώ ταυτόχρονα οι «κιτρινόμαυροι» δέχθηκαν το πρώτο τέρμα τους στην εφετινή διοργάνωση.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με γρήγορο ρυθμό και τους φιλοξενούμενους να έχουν την πρώτη ευκαιρία στο 2ο λεπτό, όταν ο Κοϊτά δοκίμασε τα αντανακλαστικά του Μελίσσα, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα ο Πασάς έδωσε στον Μούργο, που αστόχησε από ευνοϊκή θέση.

Με τους «βυσσινί» να παίζουν σφιχτά η επόμενη φάση καταγράφηκε στο 21ο λεπτό και ήταν μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Ένωση: ο Κουτέσα έκανε το γύρισμα που πέρασε από όλους, ο Γιόβιτς ήταν έτοιμος να σκοράρει σε άδειο τέρμα αλλά δεν του επέτρεψε ο… Κοϊτά, που έβαλε το πόδι και στέρησε το προβάδισμα από την ομάδα του.

Οι γηπεδούχοι άρχισαν μετά το ημίωρο να εγείρουν επιθετικές αξιώσεις και στο 35΄ ο Στρακόσα απέκρουσε δύσκολα στη δεξιά γωνία την εκτέλεση φάουλ του Ατανάσοφ και δύο λεπτά αργότερα, σε αντεπίθεση, ο Σαγκάλ γύρισε στον Πασά που σούταρε με τη μία, στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Στρακόσα.

Στο 54΄ ο Νίκολιτς πέρασε στο παιχνίδι τον Μάνταλο και ο διεθνής μέσος άνοιξε το σκορ δύο λεπτά αργότερα, με τον Πήλιο να βγάζει από τα αριστερά συρτά την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι και τον νεοσειλθέντα να την σπρώχνει στα δίχτυα.

Στις εναέριες μονομαχίες ωστόσο η ΑΕΚ ήταν ευάλωτη, με αποτέλεσμα μια κεφαλιά του Ατανάσοφ να περάσει δίπλα από το δοκάρι του Στρακόσα (59΄) κι άλλη μια του Γκαράτε (64΄) να καταλήγει ελάχιστα πάνω από την οριζόντια δοκό.

Στο 67΄ ο Μαρίν σκόραρε εκτελώντας φάουλ αλλά μετά από εξέταση του VAR το 0-2 δεν κατοχυρώθηκε ποτέ, καθώς η μπάλα είχε χτυπήσει στο χέρι του Πινέδα πριν καταλήξει στα δίχτυα.

Εν τέλει, η Λάρισα ισοφάρισε στο 75ο λεπτό πληρώνοντας την αδυναμία της στις στατικές φάσεις: ο Ατανάσοφ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Τσάκλα, ανενόχλητος στην περιοχή, έγραψε το 1-1.

Δέκα λεπτά αργότερα ο Μάνταλος βρήκε τον Γιόβιτς που έφερε την μπάλα μπροστά του με το στήθος, αλλά το τελείωμά του με το αριστερό αστόχησε.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Δημήτρης Μόσχου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ατανάσοφ, Πασάς, Πέρες, Παντελάκης

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Τσάκλα, Παντελάκης, Κοβάσεβιτς (71΄ Ουατάρα), Πέρες, Ατανάσοφ, Μούργος (46΄ Γιούσης), Σαγκάλ (82΄ Μπαγκαλιάνης), Τούπτα (71΄ Ουάρντα), Πασάς (63΄ Γκαράτε).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (84΄ Πενράις), Μαρίν (77΄ Πιερό), Πινέδα, Ελίασον (54΄ Μάνταλος), Κουτέσα (77΄ Ζοάο Μάριο), Κοϊτά (84΄ Καλοσκάμης), Γιόβιτς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

